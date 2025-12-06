ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Грижат се за 2100 пловдивчани със 12,4 млн. лева
ЗОП-ът е разделен на две обособени позиции - първата е за районите "Тракия“, "Източен“ и "Южен“ и втората - за "Северен“, "Централен“ и "Западен“.
Храната трябва да се приготвя и доставя ежедневно в рамките на работните дни от седмицата.
Броят на нуждаещите се лица, които ще получат топъл обяд на територията на Община Пловдив, е до 2100, разпределени по 1 050 за всяка от обособените позиции. Храненето трябва да се случи в рамките на 499 работни дни или две календарни години от датата на сключване на договора.
Осигуряването на топъл обяд включва еднократно тристепенно меню от супа, основно ястие, 2 филии хляб и десерт, който е само за ден петък или последният работен ден от седмицата.
За изпълнение на позициите участниците следва да разполагат с минимум 1 обект (кухня майка), в който да се приготвя топлият обяд. Обектът следва да бъде с географско местоположение, което позволява транспортирането на приготвения топъл обяд до обектите за раздаване, в рамките на 60 минути след приготвянето на храната. Кухнята не може да бъде в рамките на училища и учебни заведения и не следва да се използва за извършване на раздаването на топлия обяд, с цел да не се смесват учащите се деца с хората, които получават топлия обяд.
Участниците трябва да разполагат с общо по 3 обекта за раздаване на топлия обяд, разпределени в районите, разпределени по позиции. Времето за предоставяне на топлия обяд не трябва да е повече от 90 минути.
18 декември е срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка. Възложител е заместник-кметът по “Спорт, младежки дейности и социална политика"- Николай Бухалов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Наградиха изявени студенти от Юридическия факултет на Пловдивския...
22:15 / 05.12.2025
Брoкер: Купувачите да внимават с новите проекти, бързите сделки к...
21:05 / 05.12.2025
Симфониета Видин и хористите на Милка Толедова поднесоха коледни ...
16:52 / 05.12.2025
Общински съветник: Информацията към момента е притеснителна, изис...
15:33 / 05.12.2025
Кметове и консул пиха турско кафе в Пловдив
16:53 / 05.12.2025
Адвокат от Пловдив: Ринго си отиде внезапно, дано си на по-добро ...
14:52 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS