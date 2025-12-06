Грижат се за 2100 пловдивчани със 12,4 млн. лева

© Обществена поръчка за 12 447 000 лева е пуснала община Пловдив за приготвяне и доставяне на кетъринг ("топъл обяд") за най-нуждаещите се лица по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ плюс“, информира Plovdiv24.bg.



ЗОП-ът е разделен на две обособени позиции - първата е за районите "Тракия“, "Източен“ и "Южен“ и втората - за "Северен“, "Централен“ и "Западен“.



Храната трябва да се приготвя и доставя ежедневно в рамките на работните дни от седмицата.



Броят на нуждаещите се лица, които ще получат топъл обяд на територията на Община Пловдив, е до 2100, разпределени по 1 050 за всяка от обособените позиции. Храненето трябва да се случи в рамките на 499 работни дни или две календарни години от датата на сключване на договора.



Осигуряването на топъл обяд включва еднократно тристепенно меню от супа, основно ястие, 2 филии хляб и десерт, който е само за ден петък или последният работен ден от седмицата.



За изпълнение на позициите участниците следва да разполагат с минимум 1 обект (кухня майка), в който да се приготвя топлият обяд. Обектът следва да бъде с географско местоположение, което позволява транспортирането на приготвения топъл обяд до обектите за раздаване, в рамките на 60 минути след приготвянето на храната. Кухнята не може да бъде в рамките на училища и учебни заведения и не следва да се използва за извършване на раздаването на топлия обяд, с цел да не се смесват учащите се деца с хората, които получават топлия обяд.



Участниците трябва да разполагат с общо по 3 обекта за раздаване на топлия обяд, разпределени в районите, разпределени по позиции. Времето за предоставяне на топлия обяд не трябва да е повече от 90 минути.



18 декември е срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка. Възложител е заместник-кметът по “Спорт, младежки дейности и социална политика"- Николай Бухалов.