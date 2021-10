Гребната пак ще се тресе от мощен звук!

© Фейсбук Едно от най-дългоочакваните рок събития в България Hills of Rock 2022 продължава да добавя нови имена в програмата за изданието си за следващата година. Екипът на фестивала, който ще се проведе между 21 и 23 юли на Гребния канал в Пловдив, не спира да работи с пълна сила и оптимизъм за едно истинско рок лято и най-после – четвърто издание на Hills of Rock през 2022.



Припомняме, че потвърдилите хедлайнери на първия фестивален ден, 21 юли, са Slipknot – eдна от най-големите и актуални метъл банди в света, а на 23-ти юли – забиват Sabaton, които преди броени дни обявиха, че в новия си албум имат песен за България.



Групите, които ще свирят на трите предвидени за догодина сцени – Main Stage, Music Jam и На Тъмно, засега наброяват общо 38 банди, но нови имена предстоят да се добавят към програмата на Hills of Rock 2022.



Сред новите попълнения са шведската симфоник пауър метъл група MAJESTICA, чийто фронтмен е китаристът на Sabaton - Tommy Johansson. Групата е създадена през 2000, но до 2019 се казва ReinXeed. Сменят името си на MAJESTICA, след като подписват с Nuclear Blast Records и имат два албума - Above The Sky (2019) и A Christmas Carol (2020).



Освен тях, идват и MISTER MISERY – хорър метъл банда, отново от Швеция, създадена през 2018. Чрез смесване на експресивни китарни рифове и мелодични припеви, техният звук граничи с олдскул рокендрол и агресивен модерен метъл, които заеднo създават уникалния им звук. От Италия идва третото ново име за програмата догодина – NIGHTLAND. Те свирят мелодичен дет метъл, а групата се ръководи от организатора и композитор Ludovico Cioffi. TENSIDE е метълкор груув бандата от Германия, създадена през 2004, със сериозен опит и дискография зад гърба си – седем албума и стотици европейски и световни турнета, последното – с Killswitch Engage, Trivium и Bad Wolves.



Билети за Hills of Rock 2022 се продават на https://ticketstation.bg/. В близките седмици се очакват още интересни анонси от лагера на Fest Team и нови потвърждения от световни имена, издават от промоутърската компания, предпочитан партньор на гигантите Live Nation за България от 2020. HILLS OF ROCK 2022 се организира от “Фест Тийм" ООД и е част от програма "Наследство“ на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.