© Plovdiv24.bg виж галерията Гражданите със специални потребности протестираха по-рано днес, информира Plovdiv24.bg.



Причината за недоволството им е дискриминацията на хората със специални потребности. Те искат равни права, като водачи на МПС.



Протестът се проведе пред комисията на Транспортна болница в град Пловдив на 17.10.2025г. от 10.45ч.



По време на протеста те изразиха несъгласието си относно намаляването на годините на свидетелствата за правоуправление и категориите на водачите.