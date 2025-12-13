Гражданин сигнализира за измамници пред голям магазин в Пловдив

© Пловдивчанин сигнализира за случай с измамници, които се представят за инвалиди пред супермаркети.



"Докато излизах от Т Маркет, попаднах на човек в инвалидна количка и от съжаление му дадох сериозна сума пари“, разказва свидетелят. "Докато тръгвах към колата, една възрастна жена ме настигна и ми каза: ‘Внимавай! Този човек е измамник. Той и жена му се редуват и заблуждават хората, представяйки се за инвалиди.’“



За да се увери сам, гражданинът наблюдавал ситуацията. "След не повече от пет минути, човекът се изправи от количката, разтегна се и пак седна. Бях възмутен, но реших да действам спокойно.“



Свидетелят се опитал да говори с него: "Защо лъжете хората?“ – но лицето не разбирало нищо. "Веднага поисках връщане на парите и той, треперейки, извади портфейл, пълен с пари. Взех си сумата обратно и веднага се обадих на полицията, като документирах случая със снимка“, добавя той.



"Докато стоеше навел глава, му казах: ‘Вдигни главата, или ще се наложи аз да го направя!’“, разказва пловдивчанинът.



Гражданинът призовава всички: "Бъдете внимателни и не се оставяйте да бъдете измамени от такива практики.“