"На беемвиста не му пука за мигачи, не му пука за знаци, не му пука и че срещу него идва автомобил. А на задната седалка си вози двете деца", пише гражданинът.



От кадрите се вижда, че непосредствено преди кръговото на "Кукленско шосе" изпреварва рисковано и продължава по пътя си, без да даде мигач за излизане от кръговото. След това на Околовръстното безразсъдно изпреварва автомобил, докато в насрещното се движи друг.



Интересно е, че потребителите на мрежата не осъждат поведението на нарушителя, а дори твърдят, че заснемащия прави същите нарушения. Други обаче не крият възмущението си.



"Нормално, като си купуват книжките!!! Няма и да се научат никога да шофират."



"Страшен класик, типичният водач на тази кола".



