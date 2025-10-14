ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гражданин: На БМВ-то не му пука за мигачи и знаци
"На беемвиста не му пука за мигачи, не му пука за знаци, не му пука и че срещу него идва автомобил. А на задната седалка си вози двете деца", пише гражданинът.
От кадрите се вижда, че непосредствено преди кръговото на "Кукленско шосе" изпреварва рисковано и продължава по пътя си, без да даде мигач за излизане от кръговото. След това на Околовръстното безразсъдно изпреварва автомобил, докато в насрещното се движи друг.
Интересно е, че потребителите на мрежата не осъждат поведението на нарушителя, а дори твърдят, че заснемащия прави същите нарушения. Други обаче не крият възмущението си.
"Нормално, като си купуват книжките!!! Няма и да се научат никога да шофират."
"Страшен класик, типичният водач на тази кола".
преди 1 ч. и 12 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
