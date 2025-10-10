ЗАРЕЖДАНЕ...
|Говорят свидетели на катастрофата, при която на централен булевард в Пловдив загина младеж
Според първоначалната информация, която МВР пусна часове след инцидента, на въпросното кръстовище лек автомобил "Мерцедес" не спрял на знак стоп и се сблъскал с друг автомобил от същата марка. Първата кола управлявал 18-годишният тогава Алекс Кючуков, който бил с 15-дневен стаж зад волана.
"Прибирахме се от Кючука в посока Кършияка. Черна кола ме изпревари много бързо, аз си карах 50-60 км/час. За секунди погледнах радиото и се чу едни трясък, шум, обърнах се и видях как са се сблъскали вече. Колата караше с около 20 км/ч повече от моята скорост. Този сблъсък се случи за секунди".
Това сподели Радослава - свидетелка, която се е движила в близост до автомобила на подсъдимия Запрян Христев (Христев е шофирал колата, движеща се по бул. "Цар Борис Трети Обединител") заедно с нейната приятелка Василена. При произшествието загина 19-годишният Спас Спасов, който е бил пасажер в ударената кола.
Според обвинителния акт подсъдими за фаталния инцидент са водачите на двата автомобила Алекс Кючуков и Запрян Христев.
Радослава допълни, че се е уплашила много от това, което е видяла. Преди нея в залата възприятията си разказа Димитър, движил се непосредствено след колата на Запрян Христев.
Той каза, че си спомня вечерта ясно, защото била близо до именния му ден.
"Движехме се по булеварда на ПУ, бях на задната седалка и гледах телефона си. Вдигнах глава точно в момента на сблъсъка. Казах на момичето, което кара, да спре.Изтичах към черния "Мерцедес“ – вътре имаше трима души, две момчета и едно момиче. Момичето си тръгна, носът ѝ кървеше“.
По думите му ударът станал в рамките на секунди. Докато разказите на Димитър и Радослава бяха ясни, то при свидетеля Гошо Пейков ситуацията не бе такава.
Гошо бил в колата на Запрян в момента на удара заедно с други двама пасажери. В залата днес той сподели, че сив “Мерцедес" е излязъл от малка улица и е навлязъл в тяхното кръстовище, без ясно да е спазил знак "Стоп“.
"Запрян натисна спирачката и леко завъртя волана, но удари колата. Движехме се с около 80 км/ч“.
След няколко въпроса от адвокатите на страните Гошо оттегли част от разказа си. Той каза, че спомените му при разпита веднага след инцидента са по-ясни.
Тогава той е разказал пред разследващите, че не помни дали сивата кола е спряла на знак “Стоп" и че не е видял със сигурност самия момент на навлизането ѝ, както и че Запрян не е натиснал спирачката.
“Минали са две години, не си спомням добре", така той мотивира обърканите си показания.
В залата днес не бяха изслушани вещите лица, както и още двама свидетели. Това ще се случи в края на октомври, когато ще се проведе и следващото заседание.
