Екипът на изпълнителката вече пътува към Града на тепетата за рецетиции и подготовка. Само преди 2 седмици Поли Генова беше там за наградите на БГ Радио, на които бе водеща, и спечели наградата за Изпълнителка на годината. А на 30 юли тя планира да зарадва почитателите на хубавата музика с впечатляващи изпълнения на топ хитовете си като "Last Night“, превърнала се в най-слушана песен в родния ефир, "If Love Was a Crime“, "На инат“, както и с премиера на първото ѝ дуетно парче с Любо Киров и най-новия ѝ сингъл "No more“, в чийто видеоклип главен участник е приятелят ѝ Джоузеф.



"Остават само 2 дни до сбъдването на една от моите най-съкровени мечти – самостоятелен концерт на голяма сцена, и вече нямам търпение. Обещавам ви уникално шоу, зареждаща музика и много изненади в Античния театър в Пловдив – най-голямата открита сцена в страната. Елате да танцуваме заедно!“, заяви Поли Генова.



Билетите за концерта на Поли Генова в Античния театър в Пловдив на 30 юли могат да бъдат закупени освен онлайн и в обекти в цялата страна – бензиностанции OMV, магазини Office 1 Superstore, Технополис, книжарници Orange и други. Събитието ще се проведе с ограничен брой зрители съобразно всички изисквания на здравните институции и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.



