Господ пази пияните: МВР Пловдив с първа информация за среднощния инцидент

Сигнал за блъснат от влак пешеходец, който пресичал жп прелез в село Крумово, е подаден към 20 ч. снощи на тел. 112. Към мястото са насочени екипи на полицията и спешна медицинска помощ. Установено е, че 48-годишният мъж няма сериозни наранявания.



Той е транспортиран в болница за обстойни прегледи. Тестът му с дрегер отчел наличие на алкохол около 1,4 промила. Пробата на машиниста е отрицателна, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.