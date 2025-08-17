© Plovdiv24.bg виж галерията За опасно дърво над детска площадка в Пловдив сигнализира читател на Plovdiv24.bg:



Здравейте, пиша относно опасно изсъхнало дърво, което само не е паднало върху някое дете и минувачи. Дървото буквално, ако тръгне да пада, ще е върху люлките и вътрешната част на площадката.



Подадох сигнал към "Паркове и градини" да го махнат, надявам се това да стане, преди да е паднало върху някое дете или родител.



Детската площадка се намира на кръстовището на улица "Кукуш" и бул. "Македония" до Бетонния мост.