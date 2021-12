© виж галерията Водещ доставчик на технологични услуги от ново поколение от Обединеното кралство разкрива постоянен офис в Пловдив. Това си намерение презентираха представители на българския клон на IT компанията Endava на среща със заместник-кмета по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов.



От компанията, до момента базирана само в столицата, споделиха, че са избрали Пловдив заедно с още два града в страната, където да разрастват дейността си. Пловдив засега ще е и единствен в Южна България, заради водещата си роля в аутсорсинг и IT бизнес екосистемата на страната. Endava вече е започнала да наема IT специалисти в Пловдив. За 5 години, откакто са в страната, инвеститорите вече разполагат с над 300 служители, които разработват, внедряват и поддържат различни софтуерни решения от най-ново поколение.



"През изминалата година постигнахме 50% ръст в офиса на Endava в София, планираме бърз растеж и в Пловдив“, отбеляза Дариус Стефан, мениджър на Endava в България.



"В момента търсим да наемем хора с опит в различни технологии – Java, .NET, Python, както и бизнес анализатори и тестери, като непрекъснато отваряме и обявяваме на нашия сайт нови позиции.“ допълни Николай Пенев, който ръководи отдел "Бизнес анализ“ на Endava и екипите на компанията в Пловдив.



Стефан Стоянов подчерта пред инвеститорите, че пандемията не е попречила на Пловдив да се развива, а само е забавила темповете. "Градът расте изключително бързо заради добрите възможности за работа и високото качество на живот. Има голяма динамика на нови инвестиции в индустриалните зони в сектора на бизнес услугите и туризма“, каза той и допълни, че във все повече социални и икономически показатели града изпреварва София, което пък от своя страна привлича компании като Endava в региона.



Той изнесе и водещи данни, важни за бизнеса, като например потенциала за разрастване на нови работни места - до 5 хиляди следващите 5 години, както и нарастващото младо население, което от своя страна става неизменна част от бранда на града и води до позитивна нетна миграция.



По време на срещата бяха маркирани и бъдещи възможности за сътрудничество с община Пловдив, а от IT компанията заявиха, че имат готовност да работят за развиването на местната IT общност, да предлагат различни стажантски програми, също и в организирането на конференции и срещи в техническия сектор.



Endava вече 21 години обслужва водещи световни компании в сферите на плащания и финансови услуги, телекомуникации, медии, технологии, потребителски продукти, търговия на дребно, мобилни услуги и здравеопазване, давайки им възможност максимално бързо да се възползват от най-новите бизнес модели и пазарни възможности. Компанията има офиси в 21 държави и над 9500 служители.