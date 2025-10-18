Голяма част от Пловдив е без вода в събота

© Plovdiv24.bg Архив Много улици в Пловдив са без вода днес, видя Plovdiv24.bg в сайта на ВиК Пловдив.



Без вода ще бъдат жителите на бул."Македония" №68. Други потърпевши са живеещите на ул."Пещерско шосе" до кръстовището с ул.Царевец". Вода няма да има и на ул."Доктор Владо" №18; ул."Ген.Колев"; ул."Ив.Стефанов Колев"



На ул."Димитър Талев" №51 и 61 също няма да има вода днес заради авария на хидрофор.



От ВиК-Пловдив обещават авариите да бъдат отстранени до 17:00ч.



Аварии на водопровод спират водоподаването и в с.Брягово, с.Стряма, с.Маноле, с.Мътеница и гр. Брезово.