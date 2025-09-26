ИЗПРАТИ НОВИНА
Голям празник в район "Северен"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:35
©
На 25 септември 2025 г. парк "Рибница“ в район "Северен“ се изпълни с детски смях, светлини и вдъхновение по време на спектакъла "Магията на добротата“. Събитието бе посветено на превенцията на противообществените прояви сред подрастващите и целеше да насърчи ценности като уважение, приятелство и взаимна подкрепа.

Кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова бе сред гостите на празника и лично поздрави децата и техните родители. Тя подчерта значението на инициативата с думите:

"Доброто е най-силното оръжие срещу агресията. Вярвам, че с подобни събития можем да покажем на децата, че светът е по-красив, когато се изгражда с уважение и приятелство. Благодарна съм, че район "Северен“ е домакин на този празник на добротата и светлината.“

С пъстра програма от артистични изяви и забавления, спектакълът плени въображението на публиката – от веселите клоунски скечове и фокуси с участие на децата, през жонгльорско шоу с дресирани кучета, до зрелищното огнено и светлинно шоу.

Финалът – бляскаво лазерно и светлинно шоу – превърна вечерта в незабравим празник за малки и големи.

"Целта ни е да дадем на младите хора не просто забавление, а и пример – че добротата е сила, а агресията никога не е решение. Заедно можем да изградим среда, в която децата растат с усмивка и увереност“, споделиха организаторите.







