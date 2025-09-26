ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Голям празник в район "Северен"
Кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова бе сред гостите на празника и лично поздрави децата и техните родители. Тя подчерта значението на инициативата с думите:
"Доброто е най-силното оръжие срещу агресията. Вярвам, че с подобни събития можем да покажем на децата, че светът е по-красив, когато се изгражда с уважение и приятелство. Благодарна съм, че район "Северен“ е домакин на този празник на добротата и светлината.“
С пъстра програма от артистични изяви и забавления, спектакълът плени въображението на публиката – от веселите клоунски скечове и фокуси с участие на децата, през жонгльорско шоу с дресирани кучета, до зрелищното огнено и светлинно шоу.
Финалът – бляскаво лазерно и светлинно шоу – превърна вечерта в незабравим празник за малки и големи.
"Целта ни е да дадем на младите хора не просто забавление, а и пример – че добротата е сила, а агресията никога не е решение. Заедно можем да изградим среда, в която децата растат с усмивка и увереност“, споделиха организаторите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
МВР-Пловдив влиза в 12 населени места
11:45 / 26.09.2025
Почина шофьорът от снощната катастрофа в Пловдив
11:02 / 26.09.2025
20 златни медала за иновации и технологии на 79-ия международен т...
10:55 / 26.09.2025
Сериозно е положението на шофьора на БМВ-то след снощния сблъсък ...
09:58 / 26.09.2025
Евгени Минчев с интересно начинание в Пловдив, припомня ни години...
08:29 / 26.09.2025
Спират движението на автомобили по някои улици в Пловдив
06:45 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS