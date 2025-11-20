Голям град до Пловдив е без вода

© Google Жителите на Асеновград сигнализират за липса на вода в града, информира Plovdiv24.bg.



Според сайта на ВиК има авария на помпена станция "Лаково". Предвидено е време за отстраняване от 9:00 до 17:00 часа. Уточнено е, че тя засяга само високите етажи, но в социалните мрежи граждани споделят, че липсата на вода е цялостна и се случва за пореден път през последния месец.



Освен там на 5 адреса в Пловдив водоподаването също е нарушено.



Това са бул. "Васил Априлов" №124, ул. "Ракита" №10, ул. "Остромила" №1 , ул. "Беломорска". Очаква се до 17 часа тези аварии да са остранени.



На ул. "Дрин" №13 все още не е ясно кога ще се отстрани аварията.