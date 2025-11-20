ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Голям град до Пловдив е без вода
Според сайта на ВиК има авария на помпена станция "Лаково". Предвидено е време за отстраняване от 9:00 до 17:00 часа. Уточнено е, че тя засяга само високите етажи, но в социалните мрежи граждани споделят, че липсата на вода е цялостна и се случва за пореден път през последния месец.
Освен там на 5 адреса в Пловдив водоподаването също е нарушено.
Това са бул. "Васил Априлов" №124, ул. "Ракита" №10, ул. "Остромила" №1 , ул. "Беломорска". Очаква се до 17 часа тези аварии да са остранени.
На ул. "Дрин" №13 все още не е ясно кога ще се отстрани аварията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Обявиха нови имена за фестивала PhillGood в Пловдив
11:33 / 20.11.2025
Инцидент на Голямоконарско шосе
11:07 / 20.11.2025
Край Пловдив бе открита модерна пречиствателна станция за отпадни...
10:25 / 20.11.2025
Новата политическа формация в Общински съвет Пловдив е факт
09:55 / 20.11.2025
Ръководството на МУ Пловдив отчете работата си през втората годин...
08:46 / 20.11.2025
В Пловдив лекари помагат на възстановяващи се от алкохолизма
07:45 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS