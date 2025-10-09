ЗАРЕЖДАНЕ...
|Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Изложбена площ с десетки компании от региона, сцена с лекции, активности, зони за нетуъркинг и дистанционна работа, кариерни консултации и специално професионално студио за снимки за LinkedIn и CV ще бъдат част от програмата на събитието. Пловдив се превръща в арена на лични срещи между работодатели, които търсят специалисти в сферите производство, ИТ, маркетинг, продажби, финанси, обслужване на клиенти и др.
Директни предложения за работа, стажантски програми, бързи интервюта с работодатели и преглед на възможностите и допълнителните придобивки, които фирмите предлагат, ще са част от щандовете на компаниите.
Сцената на събитието предлага целодневна програма с гост-лектори, популярни лица от бизнеса, изкуството и културата. Сред имената, с които всички посетители ще могат да се срещнат, са създателят на "Капана Фест" Никола Сивков, певицата и артист Керана и други.
Личната среща с работодателите, семинарната програмата, специалната зона, в която целодневно участниците ще получават кариерни консултации, студио за LinkedIn снимки и такива, подходящи за CV - това само част от активностите, които ще направят посещението на всеки истинска инвестиция в личното и професионално развитие.
Ако търсите работа и развитие в град Пловдив или искате да научите нещо ново, да размените професионални контакти - ще ви очакваме на 9 октомври", споделят от организаторите на Career Show Събитията на Career Show са напълно безплатни след задължителна регистрация.
Програмата на събитието можете да видите тук.
