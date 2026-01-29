Георги Гатев посрещна новия генерален консул на Турция

© Новият генерален консул на Република Турция в Пловдив, Емре Манав посети днес кмета на район "Тракия“ Георги Гатев. Срещата се проведе в дух на открит диалог и добросъседство и е ответен жест на неотдавнашната визита на кмета Гатев в Генералното консулство на Република Турция.



По време на разговора кметът представи подробно социално-икономическия профил на район "Тракия“, като акцентира върху инфраструктурното развитие, бизнес средата, образователните и социалните институции, както и демографските характеристики на района. Бяха обсъдени и възможностите за устойчиво развитие, както и ролята на местната власт за привличане на инвестиции и насърчаване на международното партньорство.



В рамките на срещата двамата обмениха мнения относно традиционно приятелските отношения между България и Турция, както и перспективите за тяхното надграждане чрез по-активно сътрудничество на местно ниво. Специален акцент беше поставен върху ролята на общините като мост между бизнеса, образованието и културния обмен.



По думите на генералния консул Емре Манав, стабилната икономическа среда, добрият инвестиционен климат и близките културни и исторически връзки правят региона на Пловдив особено привлекателен за турските предприемачи. Като свой приоритет той открои задълбочаването на партньорствата в сферата на образованието и културата, включително чрез обмен на добри практики и съвместни инициативи.



Турският дипломат изрази надежда, че бъдещи съвместни проекти ще допринесат за още по-тясно сътрудничество и за устойчиво укрепване на двустранните отношения между Пловдив и градове от Република Турция.