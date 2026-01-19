ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гениална кражба пред очите на всички в Пловдив
На публикуваната снимка има уличен хидрант до изрисувана с графити стена. От едната страна на съоръжението е включен маркуч и е прехвърлен зад стената. Зад нея се вижда постройка с надпис "Контейнери под наем". Има и няколко осветителни тела или видео камери.
По информация на автора на снимката зад стената има строеж и там ще е комплекс "Велора". Предадохме сигнала до ВиК - Пловдив, които незабавно организират проверка на място.
