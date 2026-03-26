Дългогодишният водещ на новини Гена Трайкова изнесе лекция, свързана с медийната грамотност и критичното мислене вчера в Пловдив."В света, в който живеем, ни трябват все по-силни инструменти да се ориентираме каква е всъщност реалността, която някой ни представя", сподели тя пред репортер наПо думите й в контекста на изборната надпревара е много важно да можем да различаваме използването на изкуствения интелект при генерирането на видеосъдържание.Според нея медийната среда у нас се е променила изключително много и традиционната журналистика започва да пише заглавия като за кликбейт, което се оказва предизвикателство за хората."Моята теза е, че традиционната журналистика e по-добрият източник на информация от социалните мрежи. Там владеят алгоритмите и те увеличават емоционалното съдържание и съответно усилват публикации, които влияят на моите лични виждания и убеждения и на практика всеки един от нас живее в собствения си социален балон. И колкото повече можем свободно да изразяваме всичко, което мислим, то толкова по-фрагментирани и отделени едни от други сме и толкова по-неспособни да водим разговор", разясни тя.Трайкова сподели, че социалните мрежи не вредят на новините, но се оказва, че традиционните медии късно са започнали да работят там, което ги е отдалечило от младата аудитория."Българите традиционно се информират през социалните мрежи и тази тенденция не е отскоро, тя е поне от 5 години", допълни тя.