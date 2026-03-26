Дългогодишният водещ на новини Гена Трайкова изнесе лекция, свързана с медийната грамотност и критичното мислене вчера в Пловдив.
"В света, в който живеем, ни трябват все по-силни инструменти да се ориентираме каква е всъщност реалността, която някой ни представя", сподели тя пред репортер на Plovdiv24.bg.
По думите й в контекста на изборната надпревара е много важно да можем да различаваме използването на изкуствения интелект при генерирането на видеосъдържание.
Според нея медийната среда у нас се е променила изключително много и традиционната журналистика започва да пише заглавия като за кликбейт, което се оказва предизвикателство за хората.
"Моята теза е, че традиционната журналистика e по-добрият източник на информация от социалните мрежи. Там владеят алгоритмите и те увеличават емоционалното съдържание и съответно усилват публикации, които влияят на моите лични виждания и убеждения и на практика всеки един от нас живее в собствения си социален балон. И колкото повече можем свободно да изразяваме всичко, което мислим, то толкова по-фрагментирани и отделени едни от други сме и толкова по-неспособни да водим разговор", разясни тя.
Трайкова сподели, че социалните мрежи не вредят на новините, но се оказва, че традиционните медии късно са започнали да работят там, което ги е отдалечило от младата аудитория.
"Българите традиционно се информират през социалните мрежи и тази тенденция не е отскоро, тя е поне от 5 години", допълни тя.
Цялото интервю можете да видите във видеото.
© Plovdiv24.bg
Още от Институции
/
25.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.