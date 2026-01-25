Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благотворителната си дейност

© Общинският съвет решава за отдаване на помещение под наем на една от най-активните доброволни организации в страната, предава Plovdiv24.bg.



Помещението от 32 кв, м се намира на първия етаж на сграда на ул. “Георги Измирлиев" 35. Организацията, която иска да вземе помещението, е фондацията на Лазар Радков, който се занимава с редица благотворителни инициативи, най- известните от които са събиране на пластмасови капачки и кенчета. С парите от тяхното рециклиране той закупуване на кувьози и неонатални линейки в цялата страна, които дарява на лечебните заведение, които имат нужда от тях.



Дейността на фондацията е свързана с различни инициативи, кампании, благотворителни дейности в страната и чужбина.



Наемната цена е 16,36 €, като първоначално тя трябва да се внесе за първите три месеца. срокът на договори е за 5 години.