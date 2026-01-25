ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Фондацията на Лазар Радков със специално място в Пловдив за благотворителната си дейност
Помещението от 32 кв, м се намира на първия етаж на сграда на ул. “Георги Измирлиев" 35. Организацията, която иска да вземе помещението, е фондацията на Лазар Радков, който се занимава с редица благотворителни инициативи, най- известните от които са събиране на пластмасови капачки и кенчета. С парите от тяхното рециклиране той закупуване на кувьози и неонатални линейки в цялата страна, които дарява на лечебните заведение, които имат нужда от тях.
Дейността на фондацията е свързана с различни инициативи, кампании, благотворителни дейности в страната и чужбина.
Наемната цена е 16,36 €, като първоначално тя трябва да се внесе за първите три месеца. срокът на договори е за 5 години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
За първи път в историята Пловдив се подготвя за едно от най-класн...
19:30 / 25.01.2026
Нови структурни промени: Махат щатове в пловдивски общински предп...
19:25 / 25.01.2026
Емблема на Стария Пловдив отива отново под наем
14:28 / 25.01.2026
Кметът на "Западен" показа изключително грозна постъпка на баща п...
14:04 / 25.01.2026
Пловдив получава дарение от 955 кв. м за нова улица
13:53 / 25.01.2026
За целите на два проекта община Пловдив отпуска безлихвени заеми
13:51 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS