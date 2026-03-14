Фирмата, дала по-висока оферта, ще изгражда поливната система на зелените площи в Пловдив
Осигурените средства по проекта са безвъзмездна финансова помощ по процедура "Зелени мерки в градска среда" по приоритет 5 "Въздух" на програма "Околна среда 2021-2027".
Plovdiv24.bg припомня, че според заданието на поръчката трябва да се изгради или надгради зелена инфраструктура с поливни системи за намаляване вторичното разпрашаване. Чрез засадените растения и автоматична поливна инсталация трябва да се ограничи разпространението на фини прахови частици във въздуха.
Местата и дейностите включват:
- Облагородяване на зелените площи в площад “Свобода" р-н "Западен";
- Изолационна зеленина от двете страни на бул. "Свобода";
- Паркоустройство и благоустройство на парк "Рибница" в р-н "Северен";
- Разширение на парк "Лаута" в р-н "Тракия";
- Облагородяване на зелени площи в ЦДГ "Еделвайс" в р-н "Тракия";
- Облагородяване на зелените площи в междублоковото пространство на бул. "Пещерско шосе" в непосредствена близост до парк "Гарнизонна фурна" ;
- Паркоустройство и благоустройство на междублокови пространства на бул. "България" северно от панаира между улиците "Достоевски" и "Огражден".
Дейностите трябва да започнат на 31 март 2026 г., а продължителността на работата е 548 календарни дни.
В края на месец февруари Община Пловдив пусна втора обществена поръчка за изграждане на зелена инфраструктура с поливни системи на стойност 4,5 млн. евро. Тя предвижда озеленяване на 31 обекта. Общата територия на зелените площи, включени в поръчката, е 191 273 кв.м. Ще се изгражда изолационна и декоративна растителност чрез засаждане на вечнозелени иглолистни и широколистни дървета, високи и средновисоки храсти и цъфтящи видове, както и изграждане на жив плет по периферията на обектите и в зони с необходимост от визуална и шумова изолация, засаждане на едроразмерни широколистни дървета, цъфтящи и вечнозелени храсти, затревяване и поливна система, запазване на голяма част от съществуващите дървета, нови пешеходни алеи с плочи на тревна фуга.
В район "Тракия" ще се озеленят 4 подобекта с обща площ 25 305 кв.м.:
Това са междублокови и околоблокови пространства, разположени в централната и западната част на района, включително територии, граничещи с натоварени улици и прилежащи паркинги.
В район "Северен“ ще се озеленят 4 подобекта с обща площ 31 412 кв.м. - междублокови пространства, граничещи с бул. "България“. Съществуващата дървесна растителност е в добро състояние и се запазва в голяма степен.
В район "Източен“ ще се озеленят 7 подобекта с обща площ 38 494 кв.м.- зелени площи с налична дървесна растителност.
- В район "Южен“ ще се озеленят 13 подобекта с обща площ 83 715 кв.м.- около фитнес площадката на парк "Райчо Кирков“, междублокови и вътрешноквартални пространства и паркове.
В район "Западен“ ще се озеленят 3 подобекта с обща площ 12 347 кв.м. - зелена площ в близост до Коматевския възел, бивша жп линия, междублоково пространство с частично благоустрояване.
По тази поръчка до 30 март се събират офертите, а на следващия ден предстои да бъдат отворени.
Възложител и на двете обществени поръчки е заместник-кметът по екология Иван Стоянов.
