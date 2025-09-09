ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фирма и консорциум в конкуренция за 13 млн. лв. за трибуните на стадион "Христо Ботев"
Припомняме, че една от тях ще получи близо 13 млн. лева с ДДС за реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните.
Обществената поръчка за ЕТАП 2 бе стартирана и изпълнена със заложените в КСС строително-монтажни работи (СМР) след преработен Инвестиционен проект.
Реализирането на предвидените за изпълнение дейности ще позволи окончателното завършване на Колежа и лицензирането на съоръжението в IV-тa категория по стандартите на УЕФА. Тук се включват дейности за подобряване качеството на експлоатацията, цялостно завършване и оборудване на стадиона за провеждане на футболни срещи и други масови мероприятия.
Предвиждат се преустройство на съблекални за домакините и гостите, залата за пресконференции и медия център, помещенията за хранене, магазини и други.
Срокът за изпълнение на поръчката не следва да бъде по-кратък от 180 календарни дни и по-дълъг от 240 календарни дни.
Крайната дата за завършване на всички дейности е до 31 декември 2026 година.
Възложител на поръчката е кметът Костадин Димитров.
Предстои да бъде обявена датата за отваряне на ценовите оферти на кандидатите.
