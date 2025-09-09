ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Фирма и консорциум в конкуренция за 13 млн. лв. за трибуните на стадион "Христо Ботев"
Автор: Данислава Вълкова 07:31Коментари (0)338
©
ДЗЗД "ПМ Колежа" ( с водещ участник ПИМК ООД и “Марица" Инфра ЕООД") и фирма “Катмар" ЕООД са кандидатите за спечелване на обществената поръчка за трибуните на стадион “Христо Ботев", информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че една от тях ще получи близо 13 млн. лева с ДДС за реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните.

Обществената поръчка за ЕТАП 2 бе стартирана и изпълнена със заложените в КСС строително-монтажни работи (СМР) след преработен Инвестиционен проект.

Реализирането на предвидените за изпълнение дейности ще позволи окончателното завършване на Колежа и лицензирането на съоръжението в IV-тa категория по стандартите на УЕФА. Тук се включват дейности за подобряване качеството на експлоатацията, цялостно завършване и оборудване на стадиона за провеждане на футболни срещи и други масови мероприятия.

Предвиждат се преустройство на съблекални за домакините и гостите, залата за пресконференции и медия център, помещенията за хранене, магазини и други.

Срокът за изпълнение на поръчката не следва да бъде по-кратък от 180 календарни дни и по-дълъг от 240 календарни дни.

Крайната дата за завършване на всички дейности е до 31 декември 2026 година.

Възложител на поръчката е кметът Костадин Димитров.

Предстои да бъде обявена датата за отваряне на ценовите оферти на кандидатите.


Още по темата: общо новини по темата: 859
30.07.2025 »
29.07.2025 »
07.07.2025 »
12.03.2025 »
11.03.2025 »
24.02.2025 »
предишна страница [ 1/144 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мръсна вода потече от чешми в Пловдив
18:53 / 08.09.2025
Бързият влак от Пловдив за София спря насред полето, закъснението...
16:43 / 08.09.2025
Инцидент на "Пещерско шосе"
15:20 / 08.09.2025
Откриват нов площад в Пловдив
13:28 / 08.09.2025
Пловдивчанин: Ако не гледаш на касата-гориш
16:39 / 08.09.2025
Пловдив "пламва" в огън от инициативи
11:15 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кауза Колежа
Природни стихии
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: