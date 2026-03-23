Тържествената промоция на 18-ия випуск магистър-фармацевти на Медицински университет – Пловдив ще се състои на 1 април 2026 г. от 11.00 часа в Дом на културата "Борис Христов“.
Дипломи ще получат 97 студенти, 10 от които са чуждестранни от Гърция, Сърбия и Ливан. С отличен успех над 5.50 от следването и държавните изпити завършват трима студенти. Средният успех на дипломантите, обучавани на български език, е 4.47 от следването и 4.40 от държавните изпити. Обучаващите се на английски език завършват със среден успех 4.51 от следването и 4.38 от държавните изпити.
Слово към присъстващите ще отправи магистър-фармацевт Димитър Димитров, който се дипломира втори по успех (5.66 от следването и 6.00 от държавните изпити). Магистър-фармацевт Петър Телбийски ще прочете тържествената клетва на български език. Той се дипломира трети по успех с 5.58 от следването и 6.00 от държавните изпити. С най-висок успех от чуждестранните студентите (5.37 от следването и 5.60 от държавните изпити) е Антония Антониаду, която ще прочете клетвата на английски език.
Водещ на промоцията ще е доц. Николина Милчева – зам.-декан по международно сътрудничество и проектна дейност. За промоутър е избрана доц. Диана Карчева-Бахчеванска – зам.-декан по учебна дейност.
