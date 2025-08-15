ИЗПРАТИ НОВИНА
"Fantasy не-музей" отваря врати в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:23Коментари (0)589
©
На 28 август в Пловдив ще бъде открито ново интерактивно пространство – "Fantasy не-музей“, обявиха създателите на инициативата на официалната си страница.

Проектът е дело на екипа зад "Майна Town“, платформа за местна култура, известна със своите комикси, събития и инициативи, посветени на Пловдив.

"След десет години работа в посока популяризиране на локалната култура с проекта "Майна Town" стигнахме до идеята да превърнем всички книги и списания, които издадохме през годините, в експонати. Така се роди идеята за "Fantasy не-музей“, разказа за БТА Тодор Попов, един от създателите на "Майна Town“.

По думите му, това не е музей в традиционния смисъл, а място, където посетителите могат да се забавляват, да научат нови неща и да прекарват време с приятели.

Откриването на "Fantasy не-музей“ обещава да предложи на пловдивчани и гостите на града свеж поглед към местната културна сцена, съчетавайки изкуство, история и модерни интерактивни преживявания.







