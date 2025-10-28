ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ежедневни опашки пред чейндж бюро на Главната в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:17Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Напоследък почти всеки ден пред едно от чейндж бюрата на Главната в Пловдив има опашка. Това твърди читател на Plovdov24.bg. Според него причината за това е повишеният интерес към инвестиционното злато.

Инвестиционният експерт Макс Баклаян, основател на Tavex, днес коментира на брифинг, че българите се сещат за инвестиции твърде късно, когато вече усещат последиците от икономическите трусове.

"Всяка криза води до пик на интереса към златото, но това се случва едва след като инфлацията вече е ударила. Тогава е късно, парите са загубили част от стойността си", казва той.

Баклаян е категоричен, че инвестирането трябва да бъде дългосрочна стратегия, а не паническа реакция на икономически страхове. Той посочва и друг сериозен проблем - липсата на доверие в институциите.

"Много хора вярват, че само кешът е сигурен, защото го държат в ръцете си. Но именно това ги лишава от възможност да печелят от времето и пазара".

Почти половината от българите нямат никакви спестявания - 48%. От останалите, които все пак спестяват средства, повечето ги държат в брой или в банков депозит, без да ги инвестират.

На фона на растящите цени това означава само едно - спестяваме, но реално обедняваме.

Това показва национално изследване на агенция "Тренд", направено по поръчка на ЕКИП (Институт за пазарна икономика). Проучването анализира как българите управляват личните си финанси, какви рискове са готови да поемат и как възприемат темата за инвестициите в условията на несигурна икономическа среда.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Не могат да осъдят пловдивчанина, рязал мантинела на АПИ
12:23 / 28.10.2025
Кметът на Минерални бани: Тормоз!
11:55 / 28.10.2025
Кметът на "Тракия": Монтирахме 19 нови стойки за велосипеди
10:39 / 28.10.2025
Кой владетел успява да присъедини Пловдив към пределите на Българ...
10:28 / 28.10.2025
Военни "превзеха" стадион "Пловдив", разположиха техника и автома...
09:23 / 28.10.2025
Пловдивчанка отиде до магазина с 20 хиляди лева, не помни къде ги...
08:36 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Замърсиха реките Юговска и Чепеларска
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: