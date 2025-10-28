© Plovdiv24.bg виж галерията Напоследък почти всеки ден пред едно от чейндж бюрата на Главната в Пловдив има опашка. Това твърди читател на Plovdov24.bg. Според него причината за това е повишеният интерес към инвестиционното злато.



Инвестиционният експерт Макс Баклаян, основател на Tavex, днес коментира на брифинг, че българите се сещат за инвестиции твърде късно, когато вече усещат последиците от икономическите трусове.



"Всяка криза води до пик на интереса към златото, но това се случва едва след като инфлацията вече е ударила. Тогава е късно, парите са загубили част от стойността си", казва той.



Баклаян е категоричен, че инвестирането трябва да бъде дългосрочна стратегия, а не паническа реакция на икономически страхове. Той посочва и друг сериозен проблем - липсата на доверие в институциите.



"Много хора вярват, че само кешът е сигурен, защото го държат в ръцете си. Но именно това ги лишава от възможност да печелят от времето и пазара".



Почти половината от българите нямат никакви спестявания - 48%. От останалите, които все пак спестяват средства, повечето ги държат в брой или в банков депозит, без да ги инвестират.



На фона на растящите цени това означава само едно - спестяваме, но реално обедняваме.



Това показва национално изследване на агенция "Тренд", направено по поръчка на ЕКИП (Институт за пазарна икономика). Проучването анализира как българите управляват личните си финанси, какви рискове са готови да поемат и как възприемат темата за инвестициите в условията на несигурна икономическа среда.