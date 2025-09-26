ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евгени Минчев с интересно начинание в Пловдив, припомня ни годините си като ватман
Там с разтърсваща искреност е обрисувал залязваща балерина, през чиито одежди прозира скелетът - силата, която я изоставя и очите, които не искат да угаснат. Сред платната са още абстрактна рисунка на трамвай номер 7, който лорд Минчев е карал 6 години за софийско жителство. Заглавието на изложбата "3111“ е всъщност неговият ватмански номер.
"Изложбата ми 3111 бе открита успешно снощи. През целия октомври може да видите 11 мои творби в офиса на Galardo в Пловдив. Благодаря за гостоприемството", съобщи Минчев.
