© виж галерията Евгени Минчев е готов с картините за своята изложба в Пловдив, която се провежда в офиса на агенция за недвижими имоти Galardo – официалното откриване бе снощи. Това е вторият им съвместен проект а Evgeni, както подписва произведенията си авторът, ще покаже най-новата си картина "Анатомия на залеза“.



Там с разтърсваща искреност е обрисувал залязваща балерина, през чиито одежди прозира скелетът - силата, която я изоставя и очите, които не искат да угаснат. Сред платната са още абстрактна рисунка на трамвай номер 7, който лорд Минчев е карал 6 години за софийско жителство. Заглавието на изложбата "3111“ е всъщност неговият ватмански номер.



"Изложбата ми 3111 бе открита успешно снощи. През целия октомври може да видите 11 мои творби в офиса на Galardo в Пловдив. Благодаря за гостоприемството", съобщи Минчев.