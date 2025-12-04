ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ето ги задържаните за убийството на сина на бизнесмена в Мадан
Автор: Ивет Калчишкова 14:16Коментари (0)360
© Plovdiv24.bg
Байрям Мехмед и брат му Неим Мехмед, обвинени в умишлено убийство на Костадин Кабаджов в Мадан, се изправиха лично пред Апелативен съд Пловдив с желание да напуснат ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Другите двама обвинени Шабан Мехмед и Дениз Мюмюн също обжалват решението на Окръжен съд Смолян, но не се явиха днес в залата.

Представителят на прокуратурата пожела постоянен арест за мъжете. По думите му има риск обвиняемите да се укрият или да извършат ново престъпление, като посочва, че Байрям работи в Швеция, а Шабан и Наим често пътуват. Срещу Дениз пък има предишни данни за две престъпления като непълнолетен. Едното от тях е опит за убийство.

Защитата на обвиняемите не се съгласи с думите на прокурора и изтъкна, че в Европа свободното движение не може да е аргумент за "опасност от укриване“, а съдът може да наложи забрана за напускане на страната. Подчерта, че разследването е още в начална фаза и че има реален риск от отмъщение от близките на убития младеж. Те имали логистичната и финансовата възможност да сторят това.

Според адвокатите, точно следственият арест е най-опасното място за тях. Домашният арест с електронна гривна би осигурил постоянен контрол и безопасност на четиримата мъже.

Защитникът на Наим Мехмед допълни, че Наим вчера е станал баща. Акцентира, че присъствието му е жизненоважно за семейството.

В съдебната зала Наим заяви, че нито е удрял, нито е нападал когото и да е, и умолява за по-лека мярка, за да види новороденото си дете.

Брат му Байрям също помоли съда за по-лека мярка, но се опита да разкаже какво е видял конкретната вечер.

“Видях само Шабан и Коцето, че паднаха от ската. Като отидох към тях, Коцето нанасяше удари на Шабан по лицето и като го дръпнах, той насочи пистолет към мен. Видях и друг мъж с пистолет към нас. Избягах оттам и се притесних за живота си и този на брат ми. Не съм убил никой. Не мога да убия никой", допълни той.

След съвещание Апелативните магистрати оставиха трима от мъжете за постоянно в ареста, а Дениз е с променена мярка. Съдът счете, че няма доказателства Дениз да е участвал в убийството.

За братята Шабан и Наим има доказателства, че са участвали в побоя, дори да се приеме, че е било с цел неизбежна отбрана. Според съда има опасност мъжете да се укрият или да извършат друго престъпление.

Припомняме, че Кабаджов е изпращал нежелани съобщения на момиче, а приятелят на момичето от Кърджали Шабан пожелал той да престане да я безпокои. След това те се уговорили да се видят в Мадан, като и от двете страни имало приятели на двамата мъже.

След възникналия бой мъжете, биейки се, се претъркулват по стръмен склон към долната улица, където побоят продължил. Пострадалият изпада в безпомощно състояние и при опит да се изправи, губи равновесие и пада от около 15 метра в реката.



Още по темата: общо новини по темата: 6
29.11.2025 Окръжен съд Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиняеми за убийството в Мадан
29.11.2025 Изненада! Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния, пожелал чужда
жена
27.11.2025 Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит
27.11.2025 Кадри от мястото на жестокото убийство в Мадан
27.11.2025 Осем души са арестувани за убийството в Мадан
27.11.2025 23-годишният Костадин Кабаджов е убитият син на бизнесмен в Мадан






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Тестът на блъснатия водач на тротинетка е реагирал положително на...
12:22 / 04.12.2025
Не уважиха молба на задържания за убийството в Първомай
11:58 / 04.12.2025
Откриха 13-годишното момиче
11:43 / 04.12.2025
Костадин Димитров даде старт на санирането на блок 50 в "Тракия"
11:29 / 04.12.2025
Емоционална среща в СУ "Никола Вапцаров" с актьори от филма "Един...
10:35 / 04.12.2025
Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!
09:38 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Футбол - други
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електрически тротинетки в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: