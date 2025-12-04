© Plovdiv24.bg Байрям Мехмед и брат му Неим Мехмед, обвинени в умишлено убийство на Костадин Кабаджов в Мадан, се изправиха лично пред Апелативен съд Пловдив с желание да напуснат ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Другите двама обвинени Шабан Мехмед и Дениз Мюмюн също обжалват решението на Окръжен съд Смолян, но не се явиха днес в залата.



Представителят на прокуратурата пожела постоянен арест за мъжете. По думите му има риск обвиняемите да се укрият или да извършат ново престъпление, като посочва, че Байрям работи в Швеция, а Шабан и Наим често пътуват. Срещу Дениз пък има предишни данни за две престъпления като непълнолетен. Едното от тях е опит за убийство.



Защитата на обвиняемите не се съгласи с думите на прокурора и изтъкна, че в Европа свободното движение не може да е аргумент за "опасност от укриване“, а съдът може да наложи забрана за напускане на страната. Подчерта, че разследването е още в начална фаза и че има реален риск от отмъщение от близките на убития младеж. Те имали логистичната и финансовата възможност да сторят това.



Според адвокатите, точно следственият арест е най-опасното място за тях. Домашният арест с електронна гривна би осигурил постоянен контрол и безопасност на четиримата мъже.



Защитникът на Наим Мехмед допълни, че Наим вчера е станал баща. Акцентира, че присъствието му е жизненоважно за семейството.



В съдебната зала Наим заяви, че нито е удрял, нито е нападал когото и да е, и умолява за по-лека мярка, за да види новороденото си дете.



Брат му Байрям също помоли съда за по-лека мярка, но се опита да разкаже какво е видял конкретната вечер.



“Видях само Шабан и Коцето, че паднаха от ската. Като отидох към тях, Коцето нанасяше удари на Шабан по лицето и като го дръпнах, той насочи пистолет към мен. Видях и друг мъж с пистолет към нас. Избягах оттам и се притесних за живота си и този на брат ми. Не съм убил никой. Не мога да убия никой", допълни той.



След съвещание Апелативните магистрати оставиха трима от мъжете за постоянно в ареста, а Дениз е с променена мярка. Съдът счете, че няма доказателства Дениз да е участвал в убийството.



За братята Шабан и Наим има доказателства, че са участвали в побоя, дори да се приеме, че е било с цел неизбежна отбрана. Според съда има опасност мъжете да се укрият или да извършат друго престъпление.



Припомняме, че Кабаджов е изпращал нежелани съобщения на момиче, а приятелят на момичето от Кърджали Шабан пожелал той да престане да я безпокои. След това те се уговорили да се видят в Мадан, като и от двете страни имало приятели на двамата мъже.



След възникналия бой мъжете, биейки се, се претъркулват по стръмен склон към долната улица, където побоят продължил. Пострадалият изпада в безпомощно състояние и при опит да се изправи, губи равновесие и пада от около 15 метра в реката.



