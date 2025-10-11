© виж галерията Регионалната лекарска колегия на Български лекарски съюз – Пловдив посрещна своите нови членове с топло "Добре дошли" и символични подаръци – знак на признателност и принадлежност към голямото лекарско семейство.



Част от подаръците бяха връчени лично от председателя на РЛК – Пловдив, който поздрави младите лекари с уважение и усмивка, както подобава за първите им стъпки в колегията.



"Нашата общност е изградена върху приемственост, доверие и професионална подкрепа. Вярваме в младите хора, защото именно те са бъдещето на медицината – носителите на нови идеи, енергия и стремеж към развитие", подчерта председателят на колегията.



РЛК – Пловдив продължава да расте не само като брой членове, но и като дух, професионализъм и взаимно уважение. Обединени от мисията да служим на пациентите, лекарите от региона градят силна и сплотена професионална общност.