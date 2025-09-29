Епидемия от пияни шофьори в Пловдив и региона

© Plovdiv24.bg Илюстрация Петима пияни водачи са били задържани на територията на Пловдивска област. Около 10.15 ч. в петък автопатрул на РУ Хисаря спрял за проверка лек автомобил "Опел“ на кръстовище в курортния град. Установено било, че зад волана е 46-годишен мъж с концентрация на алкохол в кръвта над 2 промила.



Същия ден, към 15 ч., друг пиян водач с 1,80 промила алкохол, попаднал в ареста на Пето РУ. Нарушението на 49-годишния мъж, управлявал лек автомобил "Фолксваген“, е установено на бул. "Цариградско шосе“ в Пловдив.



В събота сутринта в индустриалната зона на с. Стряма служители на РУ Раковски тествали с дрегер 47-годишен шофьор на товарен автомобил, а пробата отчела близо 3 промила концентрация на алкохол.



Часове по-късно, в с. Красново пък бил засечен 24-годишен с над 2 промила да управлява мотоциклет без поставени регистрационни табели.



Около 1.10 ч. снощи на ул. "Пирин“ в Асеновград бил спрян за проверка лек автомобил "Форд“, а последвалата проба с техническо средство на 44-годишния водач отчела около 2 промила. Срещу всички извършители са образувани бързи производства.