ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Епичният спектакъл "Време разделно" на Варненския театър гостува за първи път в Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:40 / 06.01.2026Коментари (0)182
©
На 27.02.2026 г. от 19:00 часа в ДК "Борис Христов", Драматичен театър "Стоян Бъчваров" Варна ще гостува със спектакъла "Време разделно" – постановка на Бина Харалампиева. През последните години режисьорът Бина Харалампиева и екипът на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" се фокусират върху българската класика. Резултатът са хитовите спектакли "Тютюн" по Димитър Димов и "Под игото" по Иван Вазов, които продължават да покоряват публиката в цялата страна. С "Време разделно" по Антон Дончев, Бина Харалампиева продължава своята концептуална поредица от адаптации, които провокират зрителя не просто да се върне назад във времето, а да го анализира и осмисли от позицията на XXI век.

"Време разделно" притежава статута на крилата фраза, нарицателна за перманентните колебания, които постоянно разделят българското общество. След Асен Шопов, Бина Харалампиева е едва вторият български режисьор, който посяга към това заглавие", коментира  журналистът Виолета Тончева по повод премиерата, която се състоя през октомври 2025г.

За този проект Бина Харалампиева се доверява на своите дългогодишни творчески партньори: драматургия - Юрий Дачев, сценография - Теодора Лазарова, костюми - Свила Величкова, музика - Асен Аврамов. В спектакъла участват 13 актьори – утвърдени имена от ядрото на Варненския театър, млади таланти, присъединили се към трупата наскоро, и специалният гост от Шуменския театър Кольо Стайков.

В ролите:

Манол: Симеон Лютаков

Караибрахим: Стоян Радев

Венецианеца: Пламен Димитров

Поп Алигорко: Кольо Стайков (гост)

Момчил: Виктор Димитров

Горан: Георги Георгиев

Дядо Галушко: Свилен Стоянов

Сюлейман Ага: Николай Божков

Гюлфие: Веселина Михалкова

Сулфикар Софта: Хенри Ескелинен

Елица: Милвана Христова

Севда: Зорница Кюркчиева

Баба Сребра: Даниела Викторова

За разлика от филмовата класика, спектакълът на Бина Харалампиева бяга от натуралистичното насилие. Режисьорката споделя, че е искала да "спести кръвта" и да се фокусира върху психологията, достойнството и силата на избора. Нейната цел е спектакълът да бъде "антична трагедия", която не разделя хората по религиозен или етнически признак, а ги обединява чрез общочовешките въпроси за вярата и родовата памет.

Текстът е сценична версия на Юрий Дачев, който преосмисля романа на Антон Дончев, фокусирайки се върху сблъсъка на личностите. Сценографията на Теодора Лазарова и костюмите на Свила Величкова създават усещане за вечност, а музиката на Асен Аврамов е ключов елемент, който усилва емоционалния заряд на Родопите.

Основният сблъсък е между Симеон Лютаков (Манол) и Стоян Радев (Караибрахим). Тяхното партньорство е определяно от критиката като изключително наситено и енергийно.

Спектакълът предизвика широка обществена дискусия. Постановката се радва на препълнени зали както във Варна, така и по време на турнетата в страната. Публиката приема емоционално интерпретацията, определяйки я като "разтърсваща".

Любопитен и по-остър момент беше реакцията на съпругата на покойния Антон Дончев – Райна Василева. Тя изрази несъгласие с определени режисьорски решения (като липсата на някои поетични сцени от романа и начина, по който е представен образът на Манол в ключови моменти), обвинявайки постановката в "ново разделно мислене".

В спектакъла участват най-новите попълнения на варненската трупа – актьорите Виктор Димитров (Момчил) и Милвана Христова (Елица), които получават много добри отзиви за своите дебюти в такива емблематични роли.

За пловдивската публика любопитен и очакван момент ще е участието на Милвана Христова, която е дъщеря на обичания и талантлив актьор, една от звездите на Пловдивския театър - Ивайло Христов. Още с първите си стъпки на професионалната сцена след НАТФИЗ, където завършва актьорство за драматичен театър в класа на съименника на своя баща - проф. д-р Ивайло Христов, младото дарование категорично заявява своята ярка артистична индивидуалност, превръщайки таланта си в достойно обещание за бъдещето.

Ролята на баба Сребра (в изпълнение на Даниела Викторова) е изведена като символ на българското оцеляване и е един от най-силните женски образи в постановката.

Билетите за спектакъла ще бъдат в продажба от 12 януари 2026г. на каса "МаскАрт" в Дома на културата "Борис Христов".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Затвориха за движение улица в центъра на Пловдив
19:53 / 06.01.2026
9 фирми искат да ремонтират потресаваща улица в "Западен"
16:47 / 06.01.2026
Вижте какво се случи с колата на пловдивчанин в новогодишната нощ...
15:08 / 06.01.2026
Пловдив почете 178 години от рождението на Христо Ботев
14:03 / 06.01.2026
Росен Генов спаси кръста в Пловдив и пожела на народа да е силен
13:16 / 06.01.2026
Клиент на голям магазин обиди жестоко продавачка, искал рестото в...
12:48 / 06.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
08:26 / 05.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Войната в Украйна
Богоявление 2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: