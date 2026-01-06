Епичният спектакъл "Време разделно" на Варненския театър гостува за първи път в Пловдив

© На 27.02.2026 г. от 19:00 часа в ДК "Борис Христов", Драматичен театър "Стоян Бъчваров" Варна ще гостува със спектакъла "Време разделно" – постановка на Бина Харалампиева. През последните години режисьорът Бина Харалампиева и екипът на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" се фокусират върху българската класика. Резултатът са хитовите спектакли "Тютюн" по Димитър Димов и "Под игото" по Иван Вазов, които продължават да покоряват публиката в цялата страна. С "Време разделно" по Антон Дончев, Бина Харалампиева продължава своята концептуална поредица от адаптации, които провокират зрителя не просто да се върне назад във времето, а да го анализира и осмисли от позицията на XXI век.



"Време разделно" притежава статута на крилата фраза, нарицателна за перманентните колебания, които постоянно разделят българското общество. След Асен Шопов, Бина Харалампиева е едва вторият български режисьор, който посяга към това заглавие", коментира журналистът Виолета Тончева по повод премиерата, която се състоя през октомври 2025г.



За този проект Бина Харалампиева се доверява на своите дългогодишни творчески партньори: драматургия - Юрий Дачев, сценография - Теодора Лазарова, костюми - Свила Величкова, музика - Асен Аврамов. В спектакъла участват 13 актьори – утвърдени имена от ядрото на Варненския театър, млади таланти, присъединили се към трупата наскоро, и специалният гост от Шуменския театър Кольо Стайков.



В ролите:



Манол: Симеон Лютаков



Караибрахим: Стоян Радев



Венецианеца: Пламен Димитров



Поп Алигорко: Кольо Стайков (гост)



Момчил: Виктор Димитров



Горан: Георги Георгиев



Дядо Галушко: Свилен Стоянов



Сюлейман Ага: Николай Божков



Гюлфие: Веселина Михалкова



Сулфикар Софта: Хенри Ескелинен



Елица: Милвана Христова



Севда: Зорница Кюркчиева



Баба Сребра: Даниела Викторова



За разлика от филмовата класика, спектакълът на Бина Харалампиева бяга от натуралистичното насилие. Режисьорката споделя, че е искала да "спести кръвта" и да се фокусира върху психологията, достойнството и силата на избора. Нейната цел е спектакълът да бъде "антична трагедия", която не разделя хората по религиозен или етнически признак, а ги обединява чрез общочовешките въпроси за вярата и родовата памет.



Текстът е сценична версия на Юрий Дачев, който преосмисля романа на Антон Дончев, фокусирайки се върху сблъсъка на личностите. Сценографията на Теодора Лазарова и костюмите на Свила Величкова създават усещане за вечност, а музиката на Асен Аврамов е ключов елемент, който усилва емоционалния заряд на Родопите.



Основният сблъсък е между Симеон Лютаков (Манол) и Стоян Радев (Караибрахим). Тяхното партньорство е определяно от критиката като изключително наситено и енергийно.



Спектакълът предизвика широка обществена дискусия. Постановката се радва на препълнени зали както във Варна, така и по време на турнетата в страната. Публиката приема емоционално интерпретацията, определяйки я като "разтърсваща".



Любопитен и по-остър момент беше реакцията на съпругата на покойния Антон Дончев – Райна Василева. Тя изрази несъгласие с определени режисьорски решения (като липсата на някои поетични сцени от романа и начина, по който е представен образът на Манол в ключови моменти), обвинявайки постановката в "ново разделно мислене".



В спектакъла участват най-новите попълнения на варненската трупа – актьорите Виктор Димитров (Момчил) и Милвана Христова (Елица), които получават много добри отзиви за своите дебюти в такива емблематични роли.



За пловдивската публика любопитен и очакван момент ще е участието на Милвана Христова, която е дъщеря на обичания и талантлив актьор, една от звездите на Пловдивския театър - Ивайло Христов. Още с първите си стъпки на професионалната сцена след НАТФИЗ, където завършва актьорство за драматичен театър в класа на съименника на своя баща - проф. д-р Ивайло Христов, младото дарование категорично заявява своята ярка артистична индивидуалност, превръщайки таланта си в достойно обещание за бъдещето.



Ролята на баба Сребра (в изпълнение на Даниела Викторова) е изведена като символ на българското оцеляване и е един от най-силните женски образи в постановката.



Билетите за спектакъла ще бъдат в продажба от 12 януари 2026г. на каса "МаскАрт" в Дома на културата "Борис Христов".