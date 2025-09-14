© виж галерията 13 септември ще остане завинаги в сърцата на повече от 4 хиляди души, събрали се в Античния театър в Пловдив. В тази нощ сцената бе озарена от гранд дамата на българската музика – Лили Иванова, която доказа за пореден път, че е не само легенда, но и магьосница на сцената.



Още преди появата ѝ въздухът беше наситен с очакване и вълнение. А когато примата пристъпи елегантно с обичайните си високи токчета, публиката избухна в бурни аплодисменти. Те не стихнаха до края на концерта и съпътстваха всяко нейно изпълнение.



Репертоарът събра вечните хитове, които публиката пя в един глас, както и новите песни на певицата – доказателство, че тя не просто пази миналото, а продължава да създава бъдеще.



Кулминацията настъпи с песента "Присъда“, която прозвуча като символичен разказ за целия ѝ житейски и творчески път. В този момент публиката и изпълнителката сякаш дишаха в един ритъм.



Вечерта в Античния театър доказа за пореден път, че Лили Иванова е символ на силата на изкуството, на постоянството и на вдъхновението, което обединява поколения.



Обичана от едни и оспорвана от други – тя остава не просто легенда, а жива история на българската музика.



