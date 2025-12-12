Емил Русинов домакинства съвещание с директори на учебни заведения

© Кметът на район "Източен“ Емил Русинов домакинства съвещание с директорите на учебните заведения и администраторите на платформата “Посещаемо и безопасно училище“, посветено на проблемите по обхвата на децата и задържането им в образователната система.



Той приветства Анна Йорданова- бивш директор на СУ “Симон Боливар“ в качеството й на новоназначен експерт в РУО, в чийто е ресор е проблемната зона. "Пожелавам Ви успешна работа сред колегия, и периметър, който отлично познавате. Надявам се през новата година все по-малко деца и ученици от уязвимите групи да отпадат от училище в резултат на огромните усилия на екипите по обхват“, пожела Русинов.



Анна Йорданова запозна присъстващите с презентация във връзка с оптимизиране на работата на екипа в район "Източен“, който е най-многоброен и в разискванията се набелязаха мерки за успешно прилагане на ПМС №100 в тази връзка. Работата на колегите директори, учители, образователни медиатори и другите специалисти, които са в работната група на района, е много важна. Разбирам, че е трудоемка, но крайният резултат зависи от това и отразяването му в специализираната платформа дава яснота, какъв е статусът на всяко дете - обърна се тя към всички.



"Пожелавам ви лека и ползотворна работа на терен и винаги ще бъда до вас за решаване на различни проблеми. Благодаря за съдействието на кмета на района и неговия екип“, заключи тя.