Емблема на Стария Пловдив отива отново под наем
Автор: Данислава Вълкова 14:28
©
виж галерията
Една от емблематичните къщи на Пловдив в Стария град се дава отново под наем. За срок от 10 години Антовата къща трябва да бъде предоставена на фирма чрез публичен конкурс, става ясно от предложението на заместник-кмета Хакъ Сакъбов до общинските съветници, информира Plovdiv24.bg.

Къщата се намира на ул. “Княз Церетелев" 23. Предишният договор за наем е бил за 5 години и е изтекъл през март 2025 година. Фирмата, която има интерес към ползване на Антовата къща, е “Евро баланс трейд" ЕООД. Според документацията тя е била и досега наемател, като се е грижила за опазването на сградата.

Зданието обаче се нуждае от обновяване, като за целта има и одобрен проект от Министерство на културата за реставрация на фасадите, каменните зидове, покрива и художествения облик на интериора и екстериора на къщата. Извършването на консервацията и реставрацията ще става под надзора на експерти, съгласувани от Министерство на културата.

За отдаване под наем трябва да се проведе конкурс, като критериите за оценка от комисията са наемната месечна цена и предложените мерки за реставрация, включително и на стенописа на Борис Димовски.

Началната месечна цена за наем, определена според наредбите на общината, е 264 €, като тук са включени сградите и теренът. Наемателят е и този, който трябва да отговаря на реставрационните работи.

Окончателното решение за Антовата къща и условията за конкурса и наема е в ръцете на общинските съветници, които трябва да разгледат въпроса на следвашата сесия.

Къщата е построена към средата на XIX век от Паскал Пападати. Към началото на XX век тя преминава в собственост на Ралу Алтън Елмаз. Днес къщата е популярна като Антовата, по името на последните й собственици.

През 1995 г. Антова къща е обявена за архитектурно-художествен паметник от национално значение. През 1979 г. тя е изцяло реставрирана.

Дворът е оформен в прекрасна възрожденска градина с мраморен кладенец (щерна) с железен чекрък. Интериорът е богат на детайли и стилно изпълнен.

Голям набор от официални лица и три кралски особи са посещавали къщата през годините, сред които: кралицата на Дания Маргарете II - 19.10.2000 г.; кралят на Швеция Густав XVI- 10.11.2000 г.; кралят на Испания Хуан Карлос-10.08.2003 г.







