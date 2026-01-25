ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Емблема на Стария Пловдив отива отново под наем
Къщата се намира на ул. “Княз Церетелев" 23. Предишният договор за наем е бил за 5 години и е изтекъл през март 2025 година. Фирмата, която има интерес към ползване на Антовата къща, е “Евро баланс трейд" ЕООД. Според документацията тя е била и досега наемател, като се е грижила за опазването на сградата.
Зданието обаче се нуждае от обновяване, като за целта има и одобрен проект от Министерство на културата за реставрация на фасадите, каменните зидове, покрива и художествения облик на интериора и екстериора на къщата. Извършването на консервацията и реставрацията ще става под надзора на експерти, съгласувани от Министерство на културата.
За отдаване под наем трябва да се проведе конкурс, като критериите за оценка от комисията са наемната месечна цена и предложените мерки за реставрация, включително и на стенописа на Борис Димовски.
Началната месечна цена за наем, определена според наредбите на общината, е 264 €, като тук са включени сградите и теренът. Наемателят е и този, който трябва да отговаря на реставрационните работи.
Окончателното решение за Антовата къща и условията за конкурса и наема е в ръцете на общинските съветници, които трябва да разгледат въпроса на следвашата сесия.
Къщата е построена към средата на XIX век от Паскал Пападати. Към началото на XX век тя преминава в собственост на Ралу Алтън Елмаз. Днес къщата е популярна като Антовата, по името на последните й собственици.
През 1995 г. Антова къща е обявена за архитектурно-художествен паметник от национално значение. През 1979 г. тя е изцяло реставрирана.
Дворът е оформен в прекрасна възрожденска градина с мраморен кладенец (щерна) с железен чекрък. Интериорът е богат на детайли и стилно изпълнен.
Голям набор от официални лица и три кралски особи са посещавали къщата през годините, сред които: кралицата на Дания Маргарете II - 19.10.2000 г.; кралят на Швеция Густав XVI- 10.11.2000 г.; кралят на Испания Хуан Карлос-10.08.2003 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът на "Западен" показа изключително грозна постъпка на баща п...
14:04 / 25.01.2026
Пловдив получава дарение от 955 кв. м за нова улица
13:53 / 25.01.2026
За целите на два проекта община Пловдив отпуска безлихвени заеми
13:51 / 25.01.2026
Пловдивски адвокат: Колко пъти трябва да настъпваме една и съща м...
10:59 / 25.01.2026
Дават на търг няколко помещения от сграда на централно място в Пл...
08:55 / 25.01.2026
Отстраниха единствения участник в поръчката за нови кошчета за бо...
08:37 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS