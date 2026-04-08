В Пловдив се проведе пресконференция на тема "Месец преди баловете – какви рискове крият нерегламентираните естетични услуги“, организирана с цел да информира обществото за опасностите от нерегламентираното предлагане на популярните естетични процедури, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

С наближаването на сезона на абитуриентските балове и увеличаването на търсенето на естетични услуги, експертите предупреждават за сериозни здравни рискове, свързани с неправилното им прилагане.

"Само дерматолози и пластични хирурзи имат необходимата подготовка да работят безопасно с кожата - това не са процедури, които всеки може да извършва, дори ако гледа видеа в интернет“, заяви д-р Магдалина Гюрова, член на УС на БАЕД (Българска асоциация на естетичните дерматолози).

Тя обясни, че нерегламентираните процедури могат да доведат до сериозни усложнения, включително инфекция, алергични реакции, некроза на тъкани и запушване на кръвоносни съдове, което понякога изисква спешна медицинска намеса.

Д-р Снежана Атанасова, заместник-председател на УС на БАЕД, допълни:

"Медицинските изделия, които се използват в естетичната дерматология - ботулинов токсин, дермални филъри, мезотерапийни коктейли -са клас 3 изделия. Това означава, че действат като лекарства и тяхното приложение изисква медицински знания и прецизност.“

Тя подчерта, че без квалифициран специалист, рискът от трайни и опасни последствия е висок.

Експертите акцентираха и върху легитимността на процедурите: пациентите трябва винаги да проверяват дали лекарят е регистриран в Българския лекарски съюз и притежава специалност в дерматология или пластична хирургия.

За нагледна илюстрация на опасностите д-р Атанасова отбеляза с по-остър тон:

"Ние много пътуваме. Това чудо, където е тука при нас с напомпаните лица, с големите устни и с такива скулите, няма го никъде. Може би единствено Сърбия ни конкурира.“

По този начин тя подчерта колко често нерегламентирани процедури се прилагат у нас, с резултати, които могат да бъдат опасни и естетически неприродни.

"Важно е обществото да разбере, че естетичната дерматология не е просто козметична услуга - това е медицинска дисциплина, която изисква обучение, опит и стриктно спазване на стандарти“, каза д-р Гюрова.

Експертите апелират към информираност, професионализъм и отговорност при избора на процедури, за да се избегнат рискове за здравето, които нерегламентираните услуги крият.