Екшън край Пловдив

© Пиян шофьор бе задържан след неуспешен опит да избегне полицейска проверка. Около 1.30 ч. във вторник се наложило автопатрул на участък Садово да последва лек автомобил "Мерцедес“, чийто водач не реагирал на подадения сигнал за спиране в село Катуница.



В Ягодово колата внезапно излязла от пътното платно и се блъснала в оградната мрежа на неизползваем имот. При произшествието няма пострадали и нанесени сериозни материални щети. Проверката на пристигналия екип от Пето РУ установила, че зад волана на мерцедеса е 54-годишен жител на село Крумово.



Неговата проба с дрегер отчела стойност около 1,6 промила. Мъжът отказал да направи медицинско изследване. Срещу него е образувано бързо производство в Пето РУ, а личният му автомобил – иззет.