|Екшън край Пловдив
В Ягодово колата внезапно излязла от пътното платно и се блъснала в оградната мрежа на неизползваем имот. При произшествието няма пострадали и нанесени сериозни материални щети. Проверката на пристигналия екип от Пето РУ установила, че зад волана на мерцедеса е 54-годишен жител на село Крумово.
Неговата проба с дрегер отчела стойност около 1,6 промила. Мъжът отказал да направи медицинско изследване. Срещу него е образувано бързо производство в Пето РУ, а личният му автомобил – иззет.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
