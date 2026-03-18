EVN: Един нормален климатик, ако се ползва на 23 градуса, може да направи между 60 и 80 евро месечно
©
От EVN съобщиха, че до момента при тях са постъпили 6800 жалби както от битови, така и от бизнес абонати. 60% от тях са обработени в законоустановения срок, но досега не са констатирани случаи на неправомерно начислени сметки за електроенергия.
"Няма основателни по отношение на фактуриране на електроенергията, тоест фактурите са коректно издадени и отразяват това, което клиентът е потребил. Първият фактор, това е потреблението на самия клиент. В крайна сметка електромерът е близо до имота на всеки един клиент. Може да види всеки ден колко потребява“, коментира Петър Костадинов от отдел "Връзки с обществеността“ EVN България.
"Достатъчно са пет дни да има минусови температури. Дори след това да има слънце няколко дни, този студен период е достатъчен, особено ако се отопляваш само на климатик, ползваш бойлер на топла вода, готвиш, переш, сушиш. Един нормален климатик средно, ако се ползва на 23 градуса, може да направи сметка за ток между 60 и 80 евро месечно, един климатик. Сами си направете сметката 2-3 климатика и ще видите, че логиката следва потреблението. Разбира се и цената е важна, която е доста по-различна от миналата зима", каза още той.
Още по темата
/
Делян Пеевски: Внасяме промяна, с която ще се задължи КЕВР да заплаща проверките за електромери
16.03
До 25 хил. евро глоби за нарушения при проверките на високите сметки за ток ще плащат електроснабдителните дружества
13.03
Семейство с близнаци получава сметка 225 евро при обичайни месечни разходи между 200 и 250 лв.
04.03
Мъж, който работи на минимална заплата: Плащах до 300 лева ток през зимата, сега последните фактури са 320 и 372 евро
01.03
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
The Rainbow
преди 2 мин.
И при мен е така- 60 лв. ми е климатика на месец
tozzi
преди 3 ч. и 30 мин.
Общ преглед, създаден от AI. Инверторен климатик (12-ка) харчи средно между 200 и 350 kWh ток на месец при отопление през зимата. В левове това обикновено възлиза на около 40–80 лв., като при добро изолиране или по-малко натоварване може да падне до 20-30 лв., а при много студено време или високи градуси да надвиши 100 лв.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.