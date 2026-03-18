Продължават проверките на държавната комисия за енергийно и водно регулиране в трите енергодружества у нас по сигнали на граждани за завишени фактури за ток.От EVN съобщиха, че до момента при тях са постъпили 6800 жалби както от битови, така и от бизнес абонати. 60% от тях са обработени в законоустановения срок, но досега не са констатирани случаи на неправомерно начислени сметки за електроенергия."Няма основателни по отношение на фактуриране на електроенергията, тоест фактурите са коректно издадени и отразяват това, което клиентът е потребил. Първият фактор, това е потреблението на самия клиент. В крайна сметка електромерът е близо до имота на всеки един клиент. Може да види всеки ден колко потребява“, коментира Петър Костадинов от отдел "Връзки с обществеността“ EVN България."Достатъчно са пет дни да има минусови температури. Дори след това да има слънце няколко дни, този студен период е достатъчен, особено ако се отопляваш само на климатик, ползваш бойлер на топла вода, готвиш, переш, сушиш. Един нормален климатик средно, ако се ползва на 23 градуса, може да направи сметка за ток между 60 и 80 евро месечно, един климатик. Сами си направете сметката 2-3 климатика и ще видите, че логиката следва потреблението. Разбира се и цената е важна, която е доста по-различна от миналата зима", каза още той.