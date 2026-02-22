Джип се озова върху мантинела на Околовръстното в Пловдив

© Фейсбук Пътнoтранспортно произшествие e станало преди минути на Околовръстното в Пловдив в близост до разклона за Марково, видя Plovdiv24.bg. Очевидци са публикували снимка, от която се вижда, че има и друг участник в инцидента, който се намира в другата страна на кръстовището. До единия автомобил се намира видимо уплашен възрастен човек.



Към момента няма официална информация за катастрофата и причините за нея. За щастие няма данни за пострадали.