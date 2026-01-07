ИЗПРАТИ НОВИНА
Джип остана на метър от спирка след катастрофа
Автор: Георги Кирилов 11:55Коментари (0)997
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Пловдивчани се разминаха на косъм от сериозен пътен инцидент на празничния Ивановден.

Преди минути на булевард "Руски" в посока моста на Герджика са се ударили два автомобила, сигнализират редовни читатели на Plovdiv24.bg.

"Как са се блъснали тези, наистина не разбирам. Движението е в три ленти и е еднопосочно", недоумява очевидец. 

От изпратените ни кадри се вижда, че едната кола вече е качена на пътна помощ, а другият автомобил е спрял на тротоара на метър от спирката на градския транспорт. 

"Господ е запазил хората на спирката. Можеше да има тежко пострадали или загинали. Всички все бързат", допълва човекът. 

Движението в района е затруднено.







