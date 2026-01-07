© Plovdiv24.bg виж галерията Пловдивчани се разминаха на косъм от сериозен пътен инцидент на празничния Ивановден.



Преди минути на булевард "Руски" в посока моста на Герджика са се ударили два автомобила, сигнализират редовни читатели на Plovdiv24.bg.



"Как са се блъснали тези, наистина не разбирам. Движението е в три ленти и е еднопосочно", недоумява очевидец.



От изпратените ни кадри се вижда, че едната кола вече е качена на пътна помощ, а другият автомобил е спрял на тротоара на метър от спирката на градския транспорт.



"Господ е запазил хората на спирката. Можеше да има тежко пострадали или загинали. Всички все бързат", допълва човекът.



Движението в района е затруднено.