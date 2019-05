© Plovdiv24.bg виж галерията "В Пловдив последните години се отчитат двуцифрени ръстове в сферата на IT и аутсорсинга. Заедно с университети, училища, с местната власт създадохме отлично работеща екосистема". Това заяви Ивайло Славов, председател на УС на Българската аутсорсинг асоциация по време на откриването на първия регионален форум See Innovation, Technоlogy and Sourcing Summit, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"Ние сме град, който целенасочено и последователно върви в посока развитие на тази индустрия. Последните години отчитаме положителни сигнали като увеличаване на населението. Няколко са и факторите, които правят града предпочитан за живеене. Наличието на такава индустрия в града е един от важните фактори именно за задържането на младите хора в града", отбеляза от своя страна градоначалникът Иван Тотев.



Той с радост посочи, че няма фирма в сферата, която да е стъпила в Пловдив и с годините да не е увеличила работните си места. Пловдив е пример и вдъхновение за градове като Варна и Бургас за развитие на сектора и задържане на младите хора в градовете.



Към момента града на тепетата гледа към новите тенденции. Изнесените процеси са акцент. Такъв процес е акаунтингът.



Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ подчерта, че през последните години Пловдив показа своята отвореност и успя да се утвърди като втори хъб за тази индустрия след София.



"БАСКОМ отдавна харесва Пловдив. Първите ни офиси извън София бяха в Пловдив. И вече София и Пловдив са лидерите в сферата, която се развива добре и пречка пред нея може да бъде само липсата на кадри", каза още Димитров и допълни, че Пловдив направи и добри постъпки към привличане на нови индустриалци. В посока за съвместна работа може да се мисли за в бъдеще.



Пловдив е домакин на форума See Innovation, Technоlogy and Sourcing Summit за пръв път. Събитието събера международни експерти в областта на изнесените бизнес процеси и услуги и високите технологии.