Две жени пострадаха при пътно произшествие в Пловдив, арестуваха шофьора

© Две жени са пострадали при пътно произшествие вчера в Пловдив. Към 15 ч. екип на сектор "Пътна полиция“ посетил сигнал, че на ул. "Полк. Сава Муткуров“ движещ се на заден ход лек автомобил "Пежо“ ударил пешеходки на 73 и 48 години. След медицински прегледи и двете жени са освободени за домашно лечение.



Водачът на колата, на 34 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по пътищата“.