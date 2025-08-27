ЗАРЕЖДАНЕ...
Две жени пострадаха при пътно произшествие в Пловдив, арестуваха шофьора
Водачът на колата, на 34 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по пътищата“.
