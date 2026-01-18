ИЗПРАТИ НОВИНА
Две пловдивски фирми са сред най-големите строители на сгради в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:17
©
Строителството на жилищни и нежилищни сгради остава един от ключовите сектори на българската икономика през 2024 г., показват данните за приходите на водещите компании в бранша. Концентрацията на обороти при големите играчи ясно очертава пазарна йерархия, в която няколко дружества формират гръбнака на сектора.

Безспорен лидер по приходи е "Главболгарстрой“ АД – София, с реализиран оборот от 313 млн. лв., което го поставя значително пред останалите участници. Компанията затвърждава позициите си както в жилищното, така и в инфраструктурното и индустриалното строителство.

На второ място се нарежда "ГБС Пловдив“ АД, също част от групата "Главболгарстрой“, с приходи от 151,2 млн. лв. Това допълнително подчертава силното присъствие на групата в национален мащаб и ролята ѝ като системообразуващ фактор за сектора.

Третата позиция е заета от "Хъс Инвест София“ ЕООД, с 116,3 млн. лв. приходи, следвана от "Монтаж строителни конструкции“ АД – София, която отчита 105,1 млн. лв. И двете компании се отличават с участие в мащабни жилищни и смесени проекти, основно в столицата.

В първата петица влиза и "Калистратов Груп“ АД – София, с почти идентичен резултат – 104,7 млн. лв., което показва изключително оспорвана конкуренция около прага от 100 млн. лв. годишен оборот.

Сред останалите компании в Топ 10 прави впечатление силната концентрация в София и региона, но и присъствието на фирми извън столицата. "Бараж Груп“ ЕООД (76,6 млн. лв.) и "Артекс Инженеринг“ АД (73,6 млн. лв.) запазват стабилни позиции, докато "Маркан“ ЕООД – Самоков с 72,6 млн. лв. показва, че и регионалните играчи могат да се конкурират успешно на национално ниво.

Класацията се допълва от "Микс Констръкшън“ ООД – София (71,0 млн. лв.) и "Арх Ситистрой“ ЕООД – Пловдив (62,8 млн. лв.), които затварят първата десетка.

Данните за 2024 г. ясно показват висока концентрация на приходи в ограничен брой компании, но и стабилна активност в целия сектор. Продължаващото търсене на жилищни имоти, комбинирано с инвестиции в офисни, търговски и индустриални сгради, поддържа високи обороти, въпреки нарастващите разходи за материали и труд.







