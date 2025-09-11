Две опасни ситуации за минути оставиха пловдивчанка без думи

© Пловдивчанка сподели в социалните мрежи две тревожни ситуации, които е преживяла в рамките на по-малко от две минути. Те са показателни за ежедневните рискове в града и напомнят за необходимостта от отговорно поведение на пътя и в обществени пространства.



Първата ситуация се е случила в района на магазин "Билла". Тя е излизала от паркинга на супермаркет "Билла“ с десен завой по посока към "Екстрийм“, когато срещу нея в кръстовището за ляв завой влязла кола с регистрация от Русе. Жената зад волана очевидно не се е огледала и преминала на сантиметри от автомобила на пловдивчанката.



"Натиснах клаксона, мислейки, че ще се извини, но тя изобщо не реагира“, разказва тя.



Само минута по-късно на улица "Даме Груев“ тя е станала свидетел на още по-шокираща ситуация. На терасата на сграда до кино "Въстаник“ три момчета с колела играели опасна игра. Едно от тях без страх скочило с колелото през парапета на терасата и се приземило на платното за движение. За щастие, в момента на скока на пътя нямало коли, но случката оставила свидетеля потресен.



"Родители, знаете ли къде са децата ви и какво правят?“, пита тя.



В публикацията си пловдивчанинът отправя апел към всички шофьори и пешеходци да осъзнаят, че градът е споделено пространство.



"Пловдив е красив и жив град, който обичаме. Нека пазим правилата, да се държим възпитано, да оставяме чисти улици след себе си. Да бъдем доблестни и достойни за града ни. Хора, нека пазим града си, децата си, един друг. Отговорността е наша.“