Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:27Коментари (0)348
©
виж галерията
Днес в Районен съд Пловдив се състоя официална церемония по встъпване в длъжност "съдия“ на младшите съдии Руска Атанасова Андреева и Цвета Боянова Борисова, назначени в изпълнение на Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 36 от 09.12.2025 г.

Новите магистрати подписаха акт за встъпване в длъжност в присъствието на И.Ф. Председател на РС – Пловдив Иван Бекяров и съдиите от РС – Пловдив.

Съдия Руска Атанасова Андреева е завършила "Право“ в СУ "Св. Климент Охридски“ София. Започва професионалната си кариера като адвокат и като такава работи за период от две години и осем месеца. От 2022 г. продължава кариерата си като "младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, като от месец юли 2024 г. със заповед на председателя на ОС – Пловдив е командирована да изпълнява длъжността "съдия“ в Районен съд – Пловдив, където работи и до настоящия момент. От днес вече е част от редиците на Районен съд - Пловдив и ще правораздава в "Гражданско отделение“.

Съдия Цвета Боянова Борисова също е завършила СУ "Св. Климент Охридски“. След обучението си в НИП е назначена на длъжност "младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, където е работила до днес, когато официално става част от съдийския състав на "Гражданско отделение“ на РС – Пловдив.

Съдиите Андреева и Борисова получиха поздравления за встъпването им в длъжност, пожелания за здраве, удовлетворение от работата и професионални успехи.

Съдия Андреева благодари на колектива в Районен съд - Пловдив за подкрепата в периода на работата й като командирован съдия, а съдия Борисова сподели, че се радва, че ще бъде част от колектива на Районен съд – Пловдив.







