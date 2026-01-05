ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Две нежни нови попълнения в Районен съд Пловдив
Новите магистрати подписаха акт за встъпване в длъжност в присъствието на И.Ф. Председател на РС – Пловдив Иван Бекяров и съдиите от РС – Пловдив.
Съдия Руска Атанасова Андреева е завършила "Право“ в СУ "Св. Климент Охридски“ София. Започва професионалната си кариера като адвокат и като такава работи за период от две години и осем месеца. От 2022 г. продължава кариерата си като "младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, като от месец юли 2024 г. със заповед на председателя на ОС – Пловдив е командирована да изпълнява длъжността "съдия“ в Районен съд – Пловдив, където работи и до настоящия момент. От днес вече е част от редиците на Районен съд - Пловдив и ще правораздава в "Гражданско отделение“.
Съдия Цвета Боянова Борисова също е завършила СУ "Св. Климент Охридски“. След обучението си в НИП е назначена на длъжност "младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, където е работила до днес, когато официално става част от съдийския състав на "Гражданско отделение“ на РС – Пловдив.
Съдиите Андреева и Борисова получиха поздравления за встъпването им в длъжност, пожелания за здраве, удовлетворение от работата и професионални успехи.
Съдия Андреева благодари на колектива в Районен съд - Пловдив за подкрепата в периода на работата й като командирован съдия, а съдия Борисова сподели, че се радва, че ще бъде част от колектива на Районен съд – Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Близо 12300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празниците...
12:08 / 05.01.2026
169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лим...
11:22 / 05.01.2026
Клиент поиска касиерка да му обмени евро
10:21 / 05.01.2026
Азиатска вълна край Пловдив
08:56 / 05.01.2026
Много неприятно начало на деня за пловдивчанин в 5.20 часа днес
08:53 / 05.01.2026
Сигнал: Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце!
08:37 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS