Две национални киноложки изложби в Пловдив през уикенда

Две национални киноложки изложби и изложение на десетки фирми от бранша ще изпълнят зала "Колодрума" с хора и кучета от цяла България днес и утре. Ще могат да се видят събрани на едно място 64 различни породи кучета. И в двата дни изложбите започват в 10:00 и продължават до 17:00 ч.



В 16.00 ч. днес ще се излъчат и наградят участниците от съвместния с Община Пловдив и Български Киноложки Клуб - Конкурс за рисунка на тема "Моят домашен любимец – любимецът в моето Семейство" и Конкурс за ръчно изработено изделие /плетиво, шев, дървено изделие и пр./ "От детските ръце - за животните с любов".



Най-младите водачи ще премерят сили в конкурсите "Дете с куче", разделени в три възрасти. За завършек на всеки от дните на състезания ще има бляскава шоу програма "Best in Show" - избор на най-красиво куче на деня сред победителите по породи. А на финала, след 15 ч. на 06.11, ще бъде отсъден и първенецът - "Supreme Best in Show".