Две години след убийството на Пейо Пеев: Готвят нов протест в Пловдив

© На 18.01.2026 в Пловдив, ще се проведе граждански протест в памет на убития Пейо Пеев, научи Plovdiv24.bg. Мястото е пред Съдебната палата в Пловдив, а началният час е 12:00.



Близки, приятели и граждани ще настояват за справедливи присъди и законови промени, обявяват организаторите. Основното искане е за максимални наказания за извършителите и по-бързо правораздаване по тежки криминални дела.



Припомняме, че Пейо Пеев бе открит мъртъв в опожарен автомобил в района на Витоша. Разследването бързо насочи органите на реда към съпругата му Габриела Славова-Пеева и нейната майка Красимира Трифонова. Според обвинението, Пеев е бил удушен в колата си, а мотивът е свързан с дългогодишни спорове за родителски права и лични конфликти.



Протестът в Пловдив е насочен не само към конкретния случай, но и към системните проблеми в съдебната система. Ето какво казват организаторите:



"Събираме се, за да почетем паметта на Пейо Пеев – жестоко убит, а две години по-късно справедливост все още няма. Излизаме, за да заявим ясно и категорично:



-Недопустимо е за две години да няма присъди за предумишлено убийство.



-Недопустимо е институциите да бездействат, докато обществото губи доверие в правосъдието.



Подсъдими за предумишлено убийство в условията на домашно насилие, извършено по особено мъчителен за жертвата начин – чрез удушаване, са Красимира Трифонова и Габриела Славова-Пеева, действали в съучастие.



Вече 1 година и 9 месеца Габриела Славова е под домашен арест, с мотив "да вижда децата си“. До този момент нито един орган не е разрешил такива срещи.



Обвиненията са болезнени и тежки:



• неглижирала децата си;



• убила бащата на едното от тях;



• в нощта на убийството ги е оставила сами.



През целия период на домашния арест:



• институциите са заливани с лъжливи жалби и дела;



• подсъдимата многократно е напускала адреса си, без реален контрол;



• позволявано ѝ е да пътува свободно, включително с преспивания в други градове – за дела и "медицински прегледи“.



Това поставя в риск цялото общество, а най-вече:



• близките на Пейо,



• няколко невинни деца,



• усещането ни за справедливост и сигурност.



Ние няма да мълчим.



Ние няма да приемем забравата.



Излизаме, за да напомним, че човешкият живот има цена, а справедливостта не може да бъде отлагана безкрайно.



Бъдете глас. Бъдете памет. Бъдете натиск за справедливост.



От 18:00 в София ще се проведе още едно събитие на мястото на трагедията - гр. София, ж.к. Изток, ул. Елемаг между № 26 и № 30А в 18 часа.