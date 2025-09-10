Два дни кино за 5 лева на билет в Пловдив

© Асоциацията на българските киносалони организира за втора поредна година инициативата "Национални кино дни“. Събитието ще се проведе на 13 и 14 септември 2025 г. в избрани киносалони в цялата страна и има за цел да популяризира киното като най-масовото изкуство.



Подобно на първото издание през 2024 година, билетите за всички филми, формати и прожекции ще бъдат на специалната цена от 5 лева. Това предлага на зрителите възможността да се насладят на любимите си филми на преференциална цена и да открият нови заглавия.



Инициативата се черпи от успешни европейски практики и има за цел да привлече както редовни, така и нови зрители, като същевременно даде силен старт на кино сезона с богато филмово разнообразие. Организаторите напомнят, че киното е най-достъпната форма на изкуство, носеща незабравими преживявания и емоции, които другите форми на изкуство трудно могат да предоставят по толкова магичен начин.



В Пловдив трите основни киносалона се включват в инициативата:



1. Синема Сити



МОЛ Пловдив, ул. "Перущица“ 84002, Пловдив



032 27 30 00



cinemacity.bg



2. Лъки Дом на киното



ул. У. Гладстон 1, Пловдив



088 920 0601



kinolucky.com



3. Еккоплекс



бул. "Шести септември“ № 128, Пловдив



032 644 004



kinoeccoplexx.com



"Национални кино дни“ предоставят уникалната възможност на всички зрители да се потопят в магията на големия екран и да открият нови филмови преживявания на достъпна цена.