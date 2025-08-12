ИЗПРАТИ НОВИНА
Дъщерята на изчезналия бизнесмен от Пловдив: Искаме поне да намерим тялото му и да го приберем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:05Коментари (0)237
©
Пловдивският бизнесмен Илия Танчев, на 52 години, е в неизвестност от събота, 9 август, след като изчезна по време на гмуркане в дълбините на Охридското езеро.

Според информация от близки, Танчев и негов приятел от Македония решили да се гмурнат на впечатляващата дълбочина от 89 метра край село Търпейца. Македонецът влязъл пръв във водата, а след него и Илия. При спускането обаче бизнесменът се отклонил рязко надолу, като приятелят му се опитал да го достигне, но на желаната дълбочина не намерил никаква следа от него.

"За момента няма никакви следи от него – нито тяло, нито част от екипировката му“, съобщи дъщерята на Илия, Ния Танчева, цитирана от Нова телевизия.

Илия Танчев е страстен любител на екстремните спортове. В профила му в социалните мрежи има многобройни снимки от гмуркания, полети с планери и каране на мотори. Семейството му живее в пловдивското село Скутаре.

Подчертава се, че Танчев е имал рекорд за гмуркане на 120 метра в Египет без специален кислороден апарат, а този път е искал да достигне 150 метра дълбочина.

Търсенето му продължава с помощта на два водни и един въздушен дрон, а приятели го издирват с лодки по бреговете на езерото.

В същото време подводните течения и голямата дълбочина на Охридското езеро затрудняват спасителните операции. Семейството на Танчев отправи апел към българската държава да изпрати опитни водолази, които да помогнат в издирването, особено ако тялото се намира на 280 метра дълбочина – място, до което нито водолази, нито дронове могат да достигнат.

"Искаме поне да намерим тялото му и да го приберем вкъщи“, призова дъщерята на бизнесмена.

Жителите на Скутаре не губят надежда за чудо. Кметът на селото Катя Тодорова сподели:

"Много пъти ми е разказвал за ситуации, в които е бил на ръба, но винаги е успявал да се спаси. Моля се и се надявам, че и този път ще успее.“

Министерството на външните работи на България поддържа постоянна връзка с македонските власти, като издирването на Илия Танчев продължава.







