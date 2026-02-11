Дългогодишен директор в пловдивско училище с голямо признание

© Кметът на район "Източен“ Емил Русинов връчи почетен плакет и поздравителен адрес на Цветанка Крекманска, като директор на ОУ "Димчо Дебелянов" по повод нейното пенсиониране за дългогодишния й труд и отдаденост през изминалите 30 години.



"Особено ценим Вашата роля в организацията на работата с деца от уязвимите групи в продължение на повече от 30 години. Вие показахте, че с любов, търпение и професионализъм успехите в училищните дейности са гарантирани.



Вие се справихте отлично с различни предизвикателства и показахте завидна устойчивост в управлението на училището.



Връчваме Ви почетния знак на район "Източен“ като израз на признателност и висока оценка на цялостната Ви работа като педагог и директор", заяви Русинов на Крекманска.



Срещата завърши с пожелания за здраве, щастие, дълголетие и благоденствие.