|Дългогодишен директор в пловдивско училище с голямо признание
"Особено ценим Вашата роля в организацията на работата с деца от уязвимите групи в продължение на повече от 30 години. Вие показахте, че с любов, търпение и професионализъм успехите в училищните дейности са гарантирани.
Вие се справихте отлично с различни предизвикателства и показахте завидна устойчивост в управлението на училището.
Връчваме Ви почетния знак на район "Източен“ като израз на признателност и висока оценка на цялостната Ви работа като педагог и директор", заяви Русинов на Крекманска.
Срещата завърши с пожелания за здраве, щастие, дълголетие и благоденствие.
