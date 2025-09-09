ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Духовните маршрути в Пловдив", входът е свободен
Вторият от маршрутите е тази събота – 13 септември и е посветен на "Пловдив и театъра". Желаещите трябва да се явят в 10:00 ч. на сборния пункт - под слънчевия часовник на Джумаята. Водач в това пътешествие ще бъде Петър Тосков. Добре познатият и обичан актьор от Драматичен театър – Пловдив завършва НАТФИЗ "Кр. Сарафов" в класа на проф. Димитрина Гюрова. Има над 100 роли в театъра и киното, между които Орландо в "Както ви харесва" от Уилям Шекспир, Естрагон във "В очакване на Годо" от Самюел Бекет и др. Петър Тосков има и авторски спектакъл "Тоскография", представян нееднократно с голям успех в Пловдив и страната.
Маршрутът ще разкаже как докато в Европа театри издигат крале и лордове, в Пловдив първият театър е рожба на гражданска мечта. През 1881 г. работници от Дановата печатница поставят първите представления и така поставят основите на българския професионален театър. Градът става първият в страната със собствена театрална сграда и трупа.
Драматичен театър – Пловдив днес е водещ национален културен институт със значими постижения в страната и чужбина. Маршрутът ще отведе участниците в дълбините на театралната история – през архивите и музея, до живия, дишащ пулс на съвременните постановки, събития и проекти. Това е разказ не само за изкуството, но и за духа на едно общество, което вярва в силата на сцената.
Проектът "Духовни маршрути в Пловдив 2025" се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 "Фестивали и значими събития" и е част от Културния календар на града за 2025 година.
