Дует "Шик" идват в Пловдив за фестивала "Изкуство без граници и възраст"

© На 28 септември /неделя/ от 16:00 часа, Пловдив отново ще бъде сцена на едно от най-цветните и вдъхновяващи събития за годината – фестивалът "Изкуство без граници и възраст", който ще събере на едно място музика, танци, конкурси и много усмивки. Събитието е кулминацията на третото издание на проекта "60+", а специалните гости тази година са обичаният дует "Шик" - Красимир и Виолета Гюлмезови.



Фестивалът ще превърне парк "Лаута" в истинска арена на радостта и вдъхновението. Програмата предвижда не само концертни изпълнения, но и редица забавления за всички поколения – конкурси, състезания, награди и приятни изненади. Посетителите ще могат да се насладят на празничната атмосфера в уютна обстановка, като са предвидени и места за сядане, за да могат всички удобно да наблюдават програмата.



Дует "Шик" ще зарадват пловдивчани и гости на града със златни хитове и любими песни, които вече десетилетия са част от музикалната съкровищница на България. Заедно с тях на сцената ще се качат и участниците от клубовете, включени в програмата "60+" – пенсионерски клубове, Съюзът на слепите, Съюзът на глухите и Съюзът на инвалидите. Те ще представят специално подготвени изпълнения, сред които песни, танци и сценични интерпретации, с които ще докажат, че творчеството няма възрастови граници.



Проектът "60+", реализиран от Националното сдружение за единство и партньорство, се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година. "Изкуство без граници и възраст" е повече от фестивал – това е празник на духа и на творческата енергия, която обединява хората, независимо от тяхната възраст. За трета поредна година той доказва, че възрастните хора могат да бъдат активни, вдъхновени и пълни с живот, когато им се даде възможност да изразят таланта си и да се включат в културния живот на града.



С присъствието на дует "Шик" фестивалът обещава да се превърне в незабравим празник за всички поколения. Организаторите канят жителите и гостите на Пловдив да дойдат в парк "Лаута"- Пловдив, на 28 септември /неделя/ от 16:00 часа, за да споделят заедно радостта от изкуството, песните, танците и срещата между поколенията.



Входът е свободен!