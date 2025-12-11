ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Драматичен театър Пловдив завършва календарната година с ново представление
Екипът на спектакъла определи постановката като най-важното събитие в живота на театъра през тази година.
"Това е дълг към гениалната българска поезия. Няма друго българско изкуство, което в такъв обем и дълбочина да обяснява битието", каза пред репортер на Plovdiv24.bg писателят Александър Секулов.
От своя страна режисьорът на постановката Диана Добрева сподели, че екипът е имал ангел хранител, който през цялото време е бдял над тях.
"Този спектакъл е благословен. Засяга въпроси, свързани с човешкия дух и може ли той да бъде калкулиран. Това е голям въпрос. Колко струва едно стихотворение и каква е материалната му стойност и може ли да има такава изобщо?"
Представлението е по стихове на Иван Методиев, Добромир Тонев и Миряна Башева и засяга темите за трудната съдба на българския поет.
В спектакълът участват Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев, Паола Маравиля, Александра Свиленова, Мина Каукова, Николай Станоев.
По време на пресконференцията директорът на Драмата Сюзанна Арутюнян-Василевска направи кратка равносметка на изминалата година, свързана с турнетата, наградите и премиерните представления на културната институция.
Отбеляза също и редицата инициативи, в които театърът се включи. Арт-директорът Кръстьо Кръстев сподели, че през януари започват репетициите на представлението "Бариерата" с режисьор Крис Шарков. Премиерата трябва да бъде през март на камерната сцена.
По повод 150-годишнината от Априлското възстание театърът подготвя и спектакъла "Записки по българските възстания" от режисьора Бина Харалампиева.
Програмата ще бъде обогатена с два моностектакъла. Единият ще бъде на актьора Красимир Василев, а другият на актрисата Мария Генчева.
Пловдивските артисти отново ще излязъл извън границите на България. За първи път две български представления ще бъдат изиграни в театър "Бранкачио" в Рим. Освен там актьорите ще могат да бъдат гледани в Солун и Будапеща.
Цялата пресконференция можете да видите във видеото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Задържаха мъж, пуснал бомбичка на протеста в Пловдив
10:50 / 11.12.2025
Четири са най-предпочитаните пловдивски квартали за купуване на а...
10:03 / 11.12.2025
Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа
09:00 / 11.12.2025
Строителен терор в западната част на Пловдив, деца плачат, родите...
09:27 / 11.12.2025
Към края си е ремонтът, който трябваше да приключи до 15 юли 2022...
08:16 / 11.12.2025
Продължават гърмежите от пиратки на протеста в Пловдив
21:16 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS