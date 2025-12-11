© Plovdiv24.bg виж галерията Драматичен театър Пловдив завършва календарната година с ново представление - "Влюбеният дирижабъл", но е подготвил още 4 нови представления само за първите няколко месеца от 2026 година.



Екипът на спектакъла определи постановката като най-важното събитие в живота на театъра през тази година.



"Това е дълг към гениалната българска поезия. Няма друго българско изкуство, което в такъв обем и дълбочина да обяснява битието", каза пред репортер на Plovdiv24.bg писателят Александър Секулов.



От своя страна режисьорът на постановката Диана Добрева сподели, че екипът е имал ангел хранител, който през цялото време е бдял над тях.



"Този спектакъл е благословен. Засяга въпроси, свързани с човешкия дух и може ли той да бъде калкулиран. Това е голям въпрос. Колко струва едно стихотворение и каква е материалната му стойност и може ли да има такава изобщо?"



Представлението е по стихове на Иван Методиев, Добромир Тонев и Миряна Башева и засяга темите за трудната съдба на българския поет.



В спектакълът участват Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев, Паола Маравиля, Александра Свиленова, Мина Каукова, Николай Станоев.



По време на пресконференцията директорът на Драмата Сюзанна Арутюнян-Василевска направи кратка равносметка на изминалата година, свързана с турнетата, наградите и премиерните представления на културната институция.



Отбеляза също и редицата инициативи, в които театърът се включи. Арт-директорът Кръстьо Кръстев сподели, че през януари започват репетициите на представлението "Бариерата" с режисьор Крис Шарков. Премиерата трябва да бъде през март на камерната сцена.



По повод 150-годишнината от Априлското възстание театърът подготвя и спектакъла "Записки по българските възстания" от режисьора Бина Харалампиева.



Програмата ще бъде обогатена с два моностектакъла. Единият ще бъде на актьора Красимир Василев, а другият на актрисата Мария Генчева.



Пловдивските артисти отново ще излязъл извън границите на България. За първи път две български представления ще бъдат изиграни в театър "Бранкачио" в Рим. Освен там актьорите ще могат да бъдат гледани в Солун и Будапеща.



Цялата пресконференция можете да видите във видеото.



