© виж галерията Драматичен театър – Пловдив беше отличен с International Achievement Award – престижна международна награда за постижения и принос в театралното изкуство, връчвана от Korea Theatre Association (Корейската театрална асоциация) със седалище в Сеул, Република Корея (Южна Корея).



Наградата беше връчена в рамките на 63-тото издание на годишната церемония по връчване на наградите на Korea Theatre Association, проведена в Arco Arts Theater, Сеул, в присъствието на над 500 професионалисти от корейската театрална общност.



Korea Theatre Association е националната професионална организация на театралните дейци в Република Корея и обединява приблизително 20 000 театрални професионалисти – актьори, режисьори, драматурзи, сценографи, театрални мениджъри и изследователи. Асоциацията има водеща роля в развитието на корейския театър и активно работи за насърчаване на международния културен обмен.



International Achievement Award е почетно международно отличие, което Корейската театрална асоциация връчва ежегодно на театрални институции или творци от различни държави с изключителен принос към развитието на театралното изкуство и международния културен диалог. Наградата не е конкурсна и за нея не се кандидатства – тя се присъжда по покана и с решение на ръководството на асоциацията.



В официалната си покана Korea Theatre Association посочва, че отличието се присъжда в признание за цялостния принос и постиженията на Драматичен театър – Пловдив като театрална институция, за неговата художествена дейност, дългогодишни традиции и международна разпознаваемост. Наградата представлява институционално признание, присъдено на Драматичен театър – Пловдив като една от най-старите културни организации в България и за неговия принос към разпространението и развитието на театралното изкуство в България и по света.



Церемонията по връчване на наградите е част от ежегодния официален календар на Korea Theatre Association и се провежда в Сеул, като за всяко издание асоциацията определя отличените институции и творци на базата на тяхното международно значение и принос.



Наградата беше приета на сцената на Arco Arts Theater от директора на Драматичен театър – Пловдив Сюзанна Арутюнян-Василевска.



На официалната церемония присъства и извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Корея Петър Крайчев.